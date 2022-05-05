美國弗洛伊德案｜涉事警員與聯邦法官達成認罪協議　料入獄廿年

美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）2020年遭警員跪頸致死事件，涉事前警員肖萬（Derek Chauvin）5月4日與聯邦法官達成認罪協議，預計他需要入獄最少20年。



美聯社報道，肖萬在去年12月15日首次承認即使弗洛伊德沒反應後，仍然以膝部壓着對方的頸部，導致弗洛伊德喪生。他承認蓄意剝奪對方自由，以及身為警員使用不會理武力指控。

根據認罪協議，控辯雙方同意肖萬需要服刑20至25年，檢察官方面要求判處25年刑期，不過如果他在獄中行為良好，料可以扣減刑期到17至21年3個月不等，惟目前法院未有判刑日期。

肖萬去年亦被明尼蘇達州法院裁定謀殺弗洛伊德罪名成立，判監22年半，他目前正就判決上訴。而根據該州規定，在囚人士有三分一刑期屬假釋，不過由於他的刑期與聯邦法院的裁決同期執行，意味他在服刑15年後仍未可以出獄。

至於另外三名涉案前警員，聯邦法院目前亦未決定判刑日期，三人將會在6月到州法院應訊，面對協助及教唆肖萬殺害弗洛伊德控罪。他們的代表律師指，由於聯邦法院尚未頒布刑期，因此難以與州檢察官討論認罪協議內容。

事發於2020年5月，非裔黑人弗洛伊德懷疑使用假鈔被捕時，遭肖萬以單膝跪壓頸部超過8分鐘，造成弗洛伊德死亡。事件引起全國規模的反歧視黑人示威。