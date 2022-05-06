菲律賓大選在即　網絡充斥針對女候選人性別攻擊言論

菲律賓總統選舉將於5月9日舉行，各候選人加緊努力拉票之際，據當地傳媒指，女性總統候選人羅布雷多（Leni Robredo）和副總統候選人薩拉（Sara Duterte-Carpio）均遭受性別歧視攻擊。



菲律賓大選：圖為總統候選人、現任副總統羅布雷多2021年10月在馬尼拉發表講話（Getty）

菲律賓獨立新聞網站拉普勒（Rappler）5月1日報道，羅布雷多是現任副總統，自上屆大選、2016年當選副總統以來，她一直遭受厭女言論的攻擊，被指愚蠢，她的長女艾卡（Aika Robredo）和次女特里西婭（Tricia Robredo）也受到牽連，報道指，兩人都遭捲入偽造的性愛影片事件，去信要求國家調查局（NBI）調查這些聲稱與她們有關的假影片。

菲律賓大選：圖為副總統候選人薩拉（左）與搭檔小馬可斯（右）2022年2月19日在馬尼拉出席競選活動（Getty）

杜特爾特女兒同受害

達沃市前市長、總統候選人小馬可斯（Bongbong Marcos）的搭檔、現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的長女薩拉正在競選副總統，她也遭到性別歧視攻擊。薩拉因被指「男人婆」性格而遭嘲笑，曾經歷性侵亦一直被人提及。

薩拉經常被反杜特爾特的人和支持反對派的Facebook用戶稱為Sara Gahasa和Inday Gahasa，因為薩拉的達沃語名字是Inday Sara。而Gahasa是強姦的意思。她也經常被稱為男人婆（Tomboy）和女同性戀（Tibo）。