世衛推算近1500萬人疫情持續期間逝世　相關破壞令死亡人數倍增

世界衛生組織（WHO）5月5日表示，估計在新冠肺炎（COVID-19）於2020年至2021年持續期間，全球1,490萬人死亡，此數字遠遠高於世衛同期接獲的報告總數540萬。世衛推算在印度有470萬人死於新冠肺炎，全球最多，這個數字是同期印度官方統計48萬的近10倍。



世衛發表報告稱，最新估計顯示在2020年1月1日至2021年12月31日期間，與新冠肺炎大流行直接或間接相關的全部死亡人數約為1,490萬人，範圍是1,330萬至1,660萬，世衛將此稱為「超額死亡」（excess mortality）。

世衛報告推算與新冠肺炎直接或間接相關的死亡人數（圖中紫線）遠遠高於官方數字（圖中橙線）（網站截圖）

世衛指，推算超額死亡的方法是計算已出現的死亡人數與過去非疫情期間預期死亡人數之間的差異，當中包括直接或間接因新冠肺炎而死亡的人，例如是因醫療系統超負荷而無法獲得醫療的人，推算方法也有考慮到另一些因素，例如在疫情期間出現車禍的風險較低。

推算死亡數字與官方數字相差達950萬人，而推算數字包括間接因疫情而死亡的人，但世衛表示相信在此950萬人中，大多數是直接因新冠病毒而亡者，而非間接因疫情而離世的人。

世衛估計印度有高達470萬人因新冠肺炎直接或間接影響而死亡，圖為2021年4月印度疫情處於高峰期期間，當地工作人員協助處理遺體（Getty）

估計印度470萬人亡

據世衛指，大多數死亡病例在東南亞、歐洲與美洲，佔總數84%。機構又稱，約68%超額死亡集中於全球10個國家。

世衛推算在印度有470萬人因疫情而死，這個數字是同期印度官方統計48萬的近10倍，也佔全球死亡人數近3分之1。

英國廣播公司（BBC）報道，世衛也估計埃及因疫情而死亡的真實人數為官方報告的11.6倍、巴基斯坦為8倍、印尼為7.1倍、孟加拉為5倍。

世衛估計全球最高死亡數字的國家依次為印度、俄羅斯、印尼、美國、巴西、墨西哥、秘魯。

譚德塞：需要更強衛生系統

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，這些發人深省的數據不僅表明疫情大流行的影響，也顯示所有國家都需要投資於更具彈性的衛生系統，以在危機期間維持基本衞生服務，包括更強大的衞生資訊系統。