烏克蘭・持續更新｜俄羅斯外交部：俄不會在烏克蘭使用核武器

俄烏戰事在5月6日踏入第72日。聯合國數據顯示，截至5月4日午夜，戰爭中已有3,280名平民喪生、傷者人數3,451人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭被指獲得美國情報，對俄羅斯軍艦及將領進行攻擊及擊殺。美國防部稱所供情報僅用於協助烏克蘭保衛國家，不涉目標在於殺人的情報，亦不參與攻擊目標的決定。

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團（G7）領導人視像會議。

・俄羅斯外交部稱，俄烏談判目前處於停滯狀態。

5月6日最新消息

2224 俄羅斯外交部表示，俄方不會在烏克蘭使用核武器，稱核武器不適用於俄對烏克蘭的特別軍事行動。

2220 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京將於9日參加紅場勝利日閱兵儀式，並將向無名烈士墓敬獻花圈。10日將主持國家經濟問題工作會議。

2152 烏克蘭波爾塔瓦軍政管理局負責人表示，位於烏克蘭中部的克列緬丘格煉油廠（Kremenchuk）被導彈襲擊後受損嚴重，至少在2022年底之前無法恢復正常營運。

2136 德國政府發言人表示，烏克蘭總統澤連斯基將受邀參加於8日舉行的七國集團（G7）領導人視像會議。

2135 北約表示，北約軍事委員會會議將於5月19日在比利時首都布魯塞爾舉行，屆時北約30個成員國及烏克蘭、芬蘭、瑞典等非北約國家的國防部長將出席會議。本次會議將討論烏克蘭局勢、與北約相關的「具有戰略重要性」議題。

2039 英媒引述消息人士報道，歐盟委員會已提議修改對俄羅斯的石油禁運制裁方案，讓匈牙利、斯洛伐克與捷克有更長時間去準備轉換能源供應商，以爭取這些不情願跟隨方案的國家支持。

2033 俄羅斯外交部表示，北約口頭上支持盡快終止俄烏軍事行動，但行動上推波助瀾，批評北約和歐盟國家的兩面派政策「令人髮指」。

1647 俄外交部：俄羅斯與烏克蘭的談判目前處於停滯狀態。

央視5月6日引述俄羅斯外交部發布消息稱，俄羅斯與烏克蘭的談判目前正處於停滯的狀態。

1633 匈牙利總理歐爾班稱，建議對俄羅斯石油實行全歐盟禁運是「跨越紅線」。

1407 俄軍連日猛轟馬里烏波爾守軍最後據點亞速鋼鐵廠，市長稱，守軍面對彈盡糧絕的困境，已與外界失去聯絡。

1316 美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）5月6日稱，美國總統拜登（Joe Biden）5月訪問韓國及日本並與兩國領袖會面，也將與他們討論支援烏克蘭的問題。

1307 烏克蘭地方官員稱，俄軍向烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）發射導彈，多幢建築物損毀，包括學校和醫療機構，25人受傷。

烏軍稱俄軍未能成功向該國第二大城、位於東部的哈爾科夫和頓涅茨克地區推進，繼續發射導彈襲擊運輸設施，以阻人道物資運送，以及進行軍事技術支援。

俄軍稱在最新一輪針對東部盧甘斯克地區的空襲中摧毀45處烏克蘭軍事設施，包括彈藥庫。

0958 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱，500人已被撤出亞速鋼鐵廠以及周邊地區。

0954 烏克蘭總統澤連斯基稱，在平民仍需自馬里烏波爾亞速鋼鐵廠疏散之際，俄軍對工廠園區的炮擊仍未停止。

與此同時，聯合國表示將再次展開行動，協助撤走在烏克蘭南部城市馬里烏波爾亞速鋼鐵廠被圍困的平民。

聯合國秘書長古特雷斯5月5日表示，新一輪行動6日展開。一支車隊預計在6日抵達當地，協助將餘下的平民帶到安全地方。

0953 俄海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）4月14日被指遭烏克蘭兩枚巡航導彈擊沉。俄軍否認其事，但美烏等稱它是被擊沉。CNN引述知情人士稱，烏軍在黑海發現俄艦後，向美方尋求確認它是否「莫斯科」號，結果美方確認事實，並提供有關位置的情報。

外界暫未知道美國是否事前知道烏克蘭將打擊「莫斯科」號，消息人士稱，美國不涉及有關打擊俄艦的決定。

0841 俄羅斯駐美國大使安東諾夫表示，只要停止對話的美方願意，俄羅斯準備恢復戰略穩定磋商。俄大使館摘引安東諾夫接受美國《新聞周刊》（Newsweek）採訪的講話指出：「華盛頓單方凍結在日內瓦峰會上啓動的雙邊戰略問題對話，維持軍控基礎的前景受到威脅。只要美國願意，俄羅斯準備恢復磋商。」

0716 美國國防部發言人柯比指，目前有大約2000名俄軍仍然在馬里烏波爾，其餘兵力已經離開當地向北方移動。他亦認為，俄羅斯5月9日的勝利日臨近，惟莫斯科方面沒有改變行為或聲勢的迹象。

0617 聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）表示，其辦公室接獲180宗平民、記者及地方政治人物在俄佔烏克蘭地區遭任意扣留或失蹤報告。她指出俄軍在2月底開始的5週期間，曾於基輔附近地區針對被認為是可疑的男性。另外當局亦發現8宗親俄人士在烏克蘭境內強制失蹤事件。

0544 北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受瑞典傳媒訪問時，如果瑞典申請加入，北約會在瑞典及波羅的海加強部署，保障對方安全。

0450 英國政府宣布制裁俄羅斯耶弗拉茲集團（Evraz），這間鋼鐵製造公司由英超球會車路士班主艾巴莫域治擁有部分股份，英國指該公司為俄羅斯政府具有戰略意義的部門運作，今次制裁可能進一步截斷普京的財政儲備。

0438 德國總理朔爾茨稱，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）將會訪問烏克蘭，但未知她到基輔的實際日期。烏克蘭一直批評德國對俄羅斯的立場太軟弱，而基輔方面早前亦疑似拒絕德國總統施泰因邁爾訪問當地，但兩國關係最近有解凍迹象。

0325 歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，歐盟成員國之間就第6輪制裁俄羅斯措施接近達成協議。

0229 俄羅斯軍方稱，空軍破壞45個烏克蘭軍方設施。

0221美國總統拜登與德國總理朔爾茨通話，討論西方國家進一步應對烏克蘭局勢，以及增加援助基輔方面等議題。

0204 聯合國稱與烏俄兩國及國際紅十字會協調，開放馬里烏波爾的人道走廊。

0201 美國司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，美、英、新西蘭、澳洲及加拿大的司法部長與烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）通話，討論合作調查烏克蘭發生的戰爭罪行。

0139 聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）呼籲重開烏克蘭的黑海港口，容許當地出口穀物和粟米，保障烏克蘭的農產品出口和經濟，以及全球糧食穩定。

0033 以色列總理貝內特表示，普京在通話期間就外長拉夫羅夫的言論致歉。拉夫羅夫日前聲稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）擁有猶太血統，結果惹來以色列的不滿。

0005 烏克蘭總統澤連斯基與英國首相約翰遜通話，討論英國向烏克蘭供應長距離射程武器的可能，防止俄羅斯轟炸平民。約翰遜亦強調成立一個堅定而獨立的國際司法制度，確保可以向在烏克蘭進行暴行的人問責。

0000 俄羅斯總統普京與以色列總理貝內特討論烏克蘭局勢，稱莫斯科準備為馬里烏波爾亞速鋼鐵廠安排人道走廊，但同時要求廠內的烏克蘭守軍投降。

0000 日本首相岸田文雄訪問英國，與首相約翰遜會面後宣布，進一步制裁140名俄羅斯人，凍結他們的資產，以及禁止向俄羅斯軍事企業出口產品。他表示七國集團（G7）需要展示團結的時候，並表明俄羅斯必須為其侵略行為面對後果。

回顧5月5日時局：