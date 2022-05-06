涉供情報助烏軍殺死俄羅斯將領　美國防部企圖撇清：不涉出擊決定

俄烏戰事持續之際，烏克蘭獲得外國軍援一直令俄羅斯不滿。而最新的情況是，美軍情報也被指用於協助烏克蘭攻擊個別俄軍將領與軍事目標，情況恐更不利於局勢緩和。



自戰爭爆發以來，俄羅斯不只一次反對這種做法，亦稱運送軍備的西方國家車隊會成為合法目標。

俄海軍黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）4月14日起火沉沒。美烏等稱它是被擊沉，俄軍否認。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士稱，烏軍在黑海發現俄艦後，向美方尋求確認它是否「莫斯科」號，美方確認這是事實，並提供有關它位置的情報。

外界暫未知道美國是否事前已知烏克蘭將打擊「莫斯科」號，消息人士稱，美國不涉及有關打擊俄艦的決定。

美國《紐約時報》5日稱五角大樓向烏克蘭提供有關俄羅斯將領所在位置的情報，協助擊殺他們。

美國防部國防部發言人柯比（John Kirby）5日回應稱，美國供應戰場情報，協助烏克蘭人捍衛他們的國家，但不提供戰場上高級將領的所在位置，或就攻擊目標參與烏軍的決策。

烏軍聲稱已殺死12名俄軍將領，惟美官員拒絕透露，當中有多少人的死亡與美國的情報有關。

美國家安全委員會發言人沃森（Adrienne Watson）稱《紐時》報道是構陷與不負責任。她的說法與柯比相似，稱美國提供戰場情報幫助烏克蘭人保衛國家，「……我們不提供目標為殺死俄軍將領的情報。」

另一名對美烏分享情報知情的官員4日向美國廣播公司（ABC）稱，美國提供俄軍部隊及指揮所移動的情報，但不就個別俄軍將領提供情報。還有一名官員對ABC做出相當的表示，並說，「這不是我們運作的方式。」