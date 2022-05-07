英國在野工黨領袖施紀賢捲入「啤酒門」　警方準備調查

英國在野工黨在剛過去的地方選舉中，奪得倫敦多個執政保守黨傳統票倉，惟領袖施紀賢（Keir Starmer）卻捲入醜聞。當地警方5月6日表示，會調查對方在去年4月涉嫌違反防疫措施，與多名同僚飲啤酒一事。



天空新聞（Sky News）報道，事發於去年4月30日，哈特爾浦（Hartlepool）舉行補選期間，施紀賢被拍到與多名同僚飲啤酒及吃咖哩，而根據當時的防疫規定，室內跨家庭聚會仍然禁止舉行。

哈特爾浦所在的達勒姆郡（Durham）警方6日表示，他們在今年初曾評估有關事件是否違反防疫規定，當時認為沒有違法，因此沒有任何進一步跟進行動。不過當局近日收到重要資料，經重新審視及等待地方選舉結束後，證實警方重新調查事件。

施紀賢日前稱自己當時不是舉行派對及違反防疫規定，而是與地方議員辦公室會面，期間吃了一些食物，副黨魁雷納（Angela Rayner）亦在場。不過雷納曾向傳媒否認自己沒有參與，工黨消息人士指雷納的言論屬「美麗的誤會」。

首相約翰遜（Boris Johnson）及財相辛偉誠（Rishi Sunak）等官員曾被揭發在防疫措施生效期間在首相府舉行派對，惹來極大爭議，倫敦警方3月曾為這批「派對門」主角開出罰單，施紀賢之後多次批評約翰遜故意誤導國會，要求對方下台。

而在今次「啤酒門」曝光後，商業能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）認為，警方調查施紀賢只是時間上的問題。