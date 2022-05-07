菲律賓大選︱把戒嚴說成黃金時代　大選中的網絡資訊戰

菲律賓大選即將在5月9日舉行，已故獨裁前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）支持度大幅領先。但有指會造成如此的狀況，部分緣於菲律賓政治假新聞滿天飛，有「公關公司」利用網軍不斷吹棒小馬可斯的同時抵毀對家，總統選戰成為另類的資訊戰。



在5月6日，小馬可斯在造勢大會上表示，他們已經勝選，但他稱支持者們要「保護自己的選票」，以免發生「不好的事」，暗示着對手羅布雷多（Leni Robredo）或會以選舉舞弊反勝。

宣稱對手與共產黨結盟

現任副總統的候選人羅布雷多，是小馬可斯的主要對手。儘管她的民調支持度僅20多%大幅落後小馬可斯近30個百分點，但專家少有把她完全排除當選之列，因大選的遙言滿天飛。羅布雷多才在6日宣布，要採取法律行動，提告針對她是與共產黨結盟的謠言。支持小馬可斯的一派近日大肆宣傳，流亡荷蘭的菲律賓共產黨創辦人西松（Jose Maria Sison），是羅布雷多的競選顧問。

羅布雷多表示指控毫無根據，是對手企圖把她抺紅以抵毀她。

圖為5月6日，菲律賓馬里拉一個票站，工作人員正在準備計票設施應接大選。（AP）

如此的政治流言並不只這一則，有菲律賓國內的傳播學者表示，這種文宣已成為一種產業。有企業的公關公司會提供政治文宣的服務。這種職業的人享有獨特名銜，包括甚麼「數碼政治活動家」、「數碼政治顧問」等等。他們利用着社交媒體，在公開或封閉的群組內，流傳各種訊息。

事實考察網Tsek.ph針對這次大選發掘各種新聞和消息，發言人表示假消息分為兩類，第一種是正面的，即增加候選人光環的類別；第二種是負面的，抵毀候選人。除了聲稱羅布雷多與菲共有聯繫外，還有一些謠傳包括在羅布雷多到某個墓地進行宣傳拍攝，以恥笑羅布雷多團隊的無知，但經考察發現那只是用電腦偽造出來的合成照片。

戒嚴時期實質是黃金時代？

至於正面的，有包括淡化小馬可斯父親獨裁統治年代的影響，把迫害人權和貪腐盛行的統治期間描述成菲律賓的「黃金時代」。

這些網上的訊息戰，亦見發生在維基百科Wikipedia上。菲律賓維基協會 （WikiSocPH）表示，在宣戰期間，有關小馬可斯的父親，馬可斯的頁面經常修改。馬可斯在1965年當選，一直擔任總統至1981年下台流亡。自1974年馬可斯以「拯救國家」為由宣佈戒嚴，戒嚴時代是馬可斯獨裁統治的標誌。維基上不時有人會刪除掉在戒嚴統治大量國民被害，國家治理混亂及貪污盛行等的描述。

協會表示他們會把無理的刪改回復原狀，但表示這種刪改行為的目的，是要讓讀者在閱讀時出現一種「戒嚴時期也沒那麼糟糕」的感覺。

圖為Tsek.ph針對其中一則調查，有聲稱羅布雷多在莫地展開拉票活動，但實質照片經合成屬偽造。（Tsek.ph網頁截圖）

菲律賓有一個記述戒嚴時期的網頁「戒嚴博物館」（Martial Law Museum），以保持當年的紀錄與資料，作為公共資源讓人們學習和了解馬可斯獨裁年代菲律賓的模樣，傳授自由民主的價值和重要性。

戒嚴博物館館長里維拉（Miguel Paolo Rivera）表示，只有了解過去，才能知道為何菲律賓會有今天的現狀：「許多年輕的菲律賓人不太了解戒嚴時期發生的事情。他們不僅不知道發生了什麼，還被灌輸很多錯誤信息。」