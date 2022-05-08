俄太空事業掌舵人談核戰：½小時可摧毀北約國家　但不應讓它發生

俄羅斯國家航天集團公司總經理羅戈津（Dmitry Rogozin）5月8日在即時通訊應用程式Telegram發文稱，倘發生核戰爭，俄羅斯能在30分鐘內摧毀北大西洋公約組織（NATO）成員國。不過他也呼籲，不能讓核戰爭發生。



羅戈津當天在Telegram發文稱：「在核戰爭中，北約國家將在半小時內被我們摧毀。但我們不應該讓它（核戰爭）發生，因相互進行核打擊會帶來後果，對我們的地球產生影響。因此，我們必須用常規武器裝備戰勝這個在經濟和軍事方面都更強大的敵人。」

他也指出：「北約在與我們開戰。它沒有宣戰，但這不改變什麼。現在這對所有人來說都是顯然易見。」

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在一個4月25日訪問中稱，核戰爭風險真實存在，其危險性不可低估，他又稱北約提供武器給烏克蘭，「本質上」等於是跟俄羅斯打代理人戰爭。他還強調說，核戰爭是不可接受的，這是俄羅斯的原則性立場。

早在俄軍入侵烏克蘭前，西方媒體及領導人已有不少關於俄羅斯可能動用核武的討論，而在俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）2月27日發表講話後，有關的猜測進一步增加。普京當天稱，因北約侵略性的言論，下令國防部將包括核武部隊在內的「俄羅斯軍威懾部隊」（Russian Army Deterrence Force）設為「高度戒備」狀態。