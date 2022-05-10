菲律賓大選｜杜特爾特千金　準副總統不好惹？　曾揮拳痛毆治安官

菲律賓5月9日舉行大選，經過一些兜兜轉轉後，由現任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）長女薩拉（Sara Duterte）夥拍已故獨裁前總統馬可斯（Ferdinand Marcos）的兒子小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號Bongbong）出戰。選前已在民意調查結果中排位較前的她出身政治世家，待人處事甚有「乃父之風」。



菲律賓的正副總統人選，由選民分開投票選出。在小馬可斯與薩拉得票都拋離對手的情況下，兩人宣布勝出看來只是時間的問題而已。

截至5月9日香港時間晚上10時55分，薩拉已手握2,580萬票，但她的對手潘希利南（Kiko Pangilinan）僅有700萬票。潘希利南是現任副總統羅布雷多（Leni Robredo）的競選拍檔。

說回杜特爾特的千金薩拉。杜特爾特2016年6月30日就任總統後，薩拉這位「第一女兒」便開始引起外界注意。人們不時可見她陪在父親身旁，出席大大小小的活動，擔任第一夫人的角色。不過換掉高貴晚禮服與除下首飾的她，看來有另一副面孔。

菲律賓大選：圖為夥拍小馬可斯出戰大選的副總統候選人薩拉・杜特爾特。她2022年5月9日在達沃市一個票站外向在場人士揮手。（AP）

拳打公職人員

杜特爾特期會2022年6月30日結束。根據國家憲法，總統任期6年，不得連任。曾不少輿論預料她會跟隨父親步伐，尋求入主總統府馬拉卡南宮（Malacañang Palace）。由於兩人行事作風相似，她被視為「杜特爾特2.0」。

薩拉確是他從政的拍檔。2007年，他擔任菲律賓第三大城市達沃市的市長，她便當選副市長，2010年，她接替父親，成為該市第一位女市長。但其處事方式相當強勢，甚至令人瞠目結舌。

菲媒2011年「直擊」身為達沃市市長的她，因不滿一名治安官無視她下令延遲拆卸棚屋區而動粗。她抵達現場時怒氣沖沖，在鏡頭前揮拳毆打治安官，且不是1拳，而是4拳。一名挑戰她的法庭人員也是同一下場。

5月底迎來44歲生日的她，在公在私都是一名「女漢子」。除了言辭強硬（甚至會動手），她熱愛重型電單車，她為子女所起綽號也相當「有攻擊性」。她養女名為Sharky（英語中鯊魚的意思）、兩位兒子分別名為Stingray（英語中魟魚的意思）及石頭魚（Stonefish）。

菲律賓大選：圖為2022年5月7日，小馬可斯的支持者在帕拉尼亞克市（Parañaque City）出席集會，為小馬可斯與他的競選拍檔薩拉・杜特爾特打氣。（AP）

拍檔換人有原因？

杜特爾特最初是想薩拉競選總統，而自己礙於「總統不可連任」的憲法限制轉而競選副總統，但他最終亦改選參議員。

有分析則認為，杜特爾特由主張競選副總統，到一度改為支持女兒擔任其親信的副手，或與民調結果有關，他9月接受黨內提名後，支持率不升反跌，持續下滑。有指他讓女兒參選，有可能是為一旦發生針對他任內鐵腕掃毒的訴訟，她當選了或許能對他保護。

薩拉在早期民調領先小馬可斯，在總統大位上，她絕對有能力與他「爭一爭」，但她薩拉最後以小馬可斯副手的身份競選，這令她父親杜特爾特大失所望。薩拉雖是杜特爾特之女，卻又不一定對父親言聽計從，有分析認為，此舉長遠可為她的支持者奠定基礎，更甚者是為讓杜特爾特家族能在菲律賓政壇走得更遠。