王岐山出席韓國總統就職禮晤尹錫悅　談雙邊關係發展五點建議

撰文：李秀坤
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中國國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山5月10日在首爾出席韓國新任總統尹錫悅就職儀式，並會見尹錫悅，王岐山就雙邊關係下步發展提出五點建議。

新華社報道，王岐山首先向尹錫悅轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願，王岐山表示，中韓互為友好近鄰和重要合作夥伴，建交以來，兩國關係全面快速發展，共同利益愈來愈多，在當前世界變局和世紀疫情背景下，加強中韓合作對雙方、地區乃至全球的重要性都更加凸顯，中方願同韓方共同努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進，不斷向更高水平邁進。

王岐山就雙邊關係下步發展提出五點建議：

一是加強戰略溝通和高層交往，並進一步活躍各方面、各層級對話交流；

二是深化務實合作，加強發展戰略對接，深化重點領域和第三方市場合作，推動兩國合作提質升級；

中國國家副主席王岐山5月10日在首爾出席韓國新任總統尹錫悅就職儀式，同日會見尹錫悅（AP）

三是充分發揮地緣相近、文緣相通、人緣相親優勢，以建交30週年和舉辦中韓文化交流年為契機，設計實施更多有利於增進國民友好的活動，為兩國關係發展持續注入正能量；

四是就國際地區事務加強溝通協調，共同致力於維護多邊主義和自由貿易體系，促進地區與全球發展繁榮；

五是加強半島事務協調合作，妥處敏感問題。中方真誠支持半島南北雙方改善關係，推進和解合作，願同韓方加強溝通，推動半島無核化和持久和平。

尹錫悅：願同中方加強溝通協調

報道指，尹錫悅請王岐山轉達對習近平的衷心感謝和誠摯問候，表示建交30年來，韓中關係發展突飛猛進，疫情之下雙邊貿易創歷史新高，韓方政府願以建交30週年為契機，在相互尊重基礎上，不斷密切兩國高層戰略溝通和各層級交往，進一步加強雙方各領域交流和務實合作，增進民間友好，推動韓中關係開啟新的時代，韓方願同中方加強溝通協調，共同推動實現半島和平、穩定與繁榮。

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