烏克蘭｜瑞典和芬蘭傳將申入北約前夕　英國與兩國簽署安全宣言

英國首相約翰遜（Boris Johnson）先後到訪瑞典及芬蘭，與它們簽署安全宣言，承諾如何一個國受攻擊，另一方將以包括軍事方式在內各種方式提供援助。有英媒11日稱，英國的做法比北約任個國家都更進取。



約翰遜分別與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）及芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）會面。約翰遜之前曾表聲明稱，英國對瑞典和芬蘭的支持堅定不移。

俄羅斯2月24入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭有關加入北約（NATO）的討論增加，兩國政府均對此考慮。芬蘭傳最快13日 宣布申入北約，尼尼斯托稱加入北約不會針對任何人。當他被問到此舉會否激怒俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭），尼尼斯托稱，現時的局勢正是俄羅斯造成，普京應就此反思。

英國《衛報》11日引述華盛頓智庫大西洋理事會（Atlantic Council）北歐總監維斯蘭德（Anna Wieslander）稱，儘管約翰遜的關鍵保證肯定是一個政治聲明，而不是國際條約保證，在局勢高度緊張的情況下，英國的承諾具有很高的價值。

該報同日引述瑞典安全專家說，約翰遜向瑞典和芬蘭提供英國書面安全保證不僅僅有象徵意義，旨在推動兩國跨越界線，在下週向北約聯合提出申請。