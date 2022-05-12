烏克蘭｜美國防長：普京不會想與北約發生衝突

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，相信俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不會希望與北約發生衝突，並指目前看不到俄烏戰事會升級至動用核武。



奧斯汀在5月11日出席眾議院國防撥款委員會聽證會上表示，北約已討論一旦俄軍攻擊北約國家時的對策。奧斯汀表示，相信俄羅斯總統普京不會希望與北約發生衝突。

圖為5月11日，美國國防部長奧斯汀（右）與參謀長聯席會議主席米利（左）出席眾議院國防撥款委員會聽證會。（AP）

根據北約條約，任何北約國家遭受攻擊，將等同對所有北約成員國的攻擊行為，所有北約成員國都會作出反應。俄軍目前集中兵力在烏克蘭，部分就派駐白俄羅斯，而整個北約有約190萬兵力可調動。奧斯汀稱北約部隊具有最先進的武器及戰機，是「全球最精銳及最有能力的聯盟」。但同時，奧斯汀稱目前看不到俄烏戰事會升級至動用核武。

對於有報道指，俄軍在烏克蘭敖德薩使用高超音速導彈，參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）指出，即使俄羅斯使用高超音速武器，並未有改變「遊戲規則」。米利指高超音速導彈的特色是飛行速度，但只觀察其鎖定的目標對象，米利稱使用高超音速武器未有為戰事帶來太大影響。

同日在另一場合，白宮副發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，普京未能實現在入侵烏克蘭之前製定的目標，包括未能推翻烏克蘭政府，輸掉了基輔之戰，亦未能分裂西方，相信外交是唯一能結束衝突的途徑。