減少空氣污染反效果？　科學家：空氣變得清新、颱風卻意外多了

當全球都把減少空氣污染，阻止氣候持續升溫的時候，有科學家發現減排同時出現了一個意外副作用——因為人類減少了空氣污染，反而令部分地區的熱帶氣旋強度增加，到底為何會這樣？



相關的研究發表在期刊《科學進展》（Science Advances）的最新一期上，研究指在過去40年，歐美減少了一半的氣溶膠的排放，歐美的颶風數量卻增加了30%；同時期中國和印度隨着工業發展，氣溶膠排放增加了33%，當地的颱風數量卻減少了14%。

圖為2021年10月，美國加州正遭受突然「炸彈氣旋」吹襲，市內下起狂風暴雨。（Getty）

氣溶膠（或稱氣膠）並非溫室氣體，而是一種懸浮粒子，可吸收或散射太陽的熱輻射，以減少到達地表的輻射量，有降溫作用。自然世界和生物均會排出氣溶膠，而這些氣溶膠可以薄霧的形式出現，火山是排出自然氣溶膠的一個重要源頭。

但氣溶膠也可以是一種污染物，人類在上世紀初大量使用的CFC噴劑，同是氣溶膠的一種。CFC可以破壞臭氧層，在1990年代人類禁止使用CFC，相關的污染物大幅減少。人類排出的氣溶膠主要包括燃煤、汽車廢氣、工廠排出的懸浮粒子等等，可以霧霾的形式呈現。

空氣清新出現副作用?

隨著美國《清潔空氣法案》和歐洲類似行動開始後，歐美幾十年內排放氣溶膠污染物逐步減少。霧霾的天氣消失，空氣清新減少了對人體健康的影響。但卻因大氣缺少了這種可以吸收或散射熱輻射的氣溶膠，讓太陽更容易照射海平面，導致海水升溫，增加熱帶氣旋的數量。

這會是一個令人意外的現象，但科學家警告這並不意味人類應停止控制空氣污染。有如戒煙一樣，增加氣溶膠排放如同抽煙會對人體造成傷害，但當戒煙時會出現一定的陣痛副作用，例如體重增加或出現焦慮壓力，這都需要一般時間當人體重新適應不再吸煙，才會讓身體恢復正常。