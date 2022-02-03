加拿大研究：受氣候變暖衝擊　世紀末或只剩一城市適合辦冬奧

北京冬奧2月4日開幕，民眾關注各項比賽結果，但原來在全球氣候變暖氣象下，適合舉辦冬奧盛事的城市愈來愈少，加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）專家一項調查1月中公布結果，若無法大幅削減溫室氣體排放量，估計到21世紀末，21個曾辦冬奧城市中，將只剩下日本札幌再適合舉辦此盛事。



北京冬奧：圖為2021年12月24日，工作人員在中國北京冬奧村工作。（AP）

滑鐵盧大學地理與環境管理學教授斯科特（Daniel Scott）領導這項研究。共同網1月28日稱，研究小組調查往屆冬奧舉辦地的2月日間平均氣溫，結果發現氣溫持續上升，若人類按照這一速度持續排放溫室氣體，預料到2050年左右，各地2月平均氣溫將進一步上升攝氏2.1度、2080年左右上升攝氏4.4度。

滑雪：圖為2020年1月12日，奧地利運動員Eva Pinkelnig在日本札幌市的國際滑雪聯合會跳台滑雪世界盃比賽中勝出。（Getty）

氣候變化會導致雪量不足、下雨、濕雪、出現令人難以忍受的高溫或低溫，令運動員未能在公平和安全的情況下比賽。研究小組預測21個城市在未來的2月份會有多少天出現這幾種天氣情況，並以這項數據來評估這些地方是否適合舉辦冬奧。

研究小組發現，若人類按照目前的速度持續排放溫室氣體，到21世紀中，只有美國普萊西德湖城（Lake Placid）、挪威奧斯陸（Oslo）、挪威利勒哈默（Lillehammer）、以及日本札幌市是可靠的冬奧舉辦地。到21世紀末，只剩下札幌適合舉辦冬奧。

滑雪：圖為2016年2月13日，美國運動員Paula Cooper在挪威利勒哈默為冬季青年奧運會練習。（Getty）

研究顯示，如人類致力實現《巴黎協定》的目標、將全球平均氣溫升幅控制為比工業革命前的水平高出攝氏1.5度以內，到21世紀中，將有9個地方是可靠的冬奧舉辦地，到21世紀末，仍有8個地方適合舉辦冬奧，包括日本長野。