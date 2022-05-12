芬蘭瑞典擬入北約　俄稱不得不採取手段消除威脅　專家：俄難抽身

北歐國家芬蘭與瑞典均在討論是否加入北約，芬蘭總統與總理5月12日更發表聯合聲明正式表態支持，俄羅斯同日回應稱，將不得不採取手段來消除芬蘭和瑞典加入北約造成的威脅，但也有西方專家認為，俄軍正忙於烏克蘭戰爭，難抽身對北歐作出軍事行動。



據央視新聞指，俄羅斯外交部在回應芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）和總理馬林（Sanna Marin）的聯合聲明時稱，有關支持芬蘭加入北約的聲明，是該國外交政策的激烈變化，俄方將會根據局勢回應。

俄羅斯外交部並表示，俄羅斯將不得不採取技術式軍事手段或其他手段，以消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

芬蘭：圖為2022年4月20日芬蘭總理馬林在國會發言。（AP）

西方專家談俄羅斯會如何回應

俄方在回應時談到「技術式軍事手段」，不過新美國安全中心（Center for a New American Security）的芬蘭籍研究員豪塔拉（Heli Hautala）就向天空新聞表示，她認為俄軍對北歐國家採取軍事手段的機會不大。

她指很多本來駐紮在靠近芬蘭邊境的俄軍都已經轉移投入到烏克蘭戰爭，並受到明顯打擊，她認為莫斯科較有可能的行動是把武器系統轉移至較靠近芬蘭、發起假訊息或網絡攻擊行動、經濟報復，又或是引導移民遷移至俄芬邊境，即類似於2021年波蘭與白羅斯邊境發生的情況。