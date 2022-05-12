疫情｜金正恩下令實行最高級別檢疫　朝鮮「零容忍」不惜鎖國開槍

朝鮮5月10日宣布境內出現首宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，由新冠肺炎變種病毒Omicron亞型BA.2引致。領袖金正恩下令朝鮮全境市與郡徹底封鎖，各個單位在隔離狀態下生產及生活，完全阻斷病毒的傳播鏈，並實施作為最高級別緊急檢疫制度的國家檢疫計劃。



朝中社稱他12日在中央黨部主持召開勞動黨第8屆中央委員會第8次政治局會議。他稱國家發生最重大的緊急事件，堅守2年3個月的防疫戰線出現漏洞。

朝鮮稱在首都平壤一個團體出現發燒的人群，經採集樣本與基因測序後，認定確診病人感染Omicron病毒。金正恩指示全境市郡徹底封鎖，各單位在隔離狀態下生產生活，完全阻斷病毒的傳播鏈。他強調，進一步加強前線、邊境、海域、空域的警戒勤務，確保國防萬無一失。

央視稱朝鮮11日起因境內多人出現疑似流行性感冒的症狀，要求居民進行居家觀察。

朝中社5月12日報道，朝鮮勞動黨中央政治局決定實施國家檢疫項目作為最大的緊急檢疫制度：



1. 將實施作為最高級別緊急檢疫制度的國家檢疫計劃。

2. 朝鮮國家應急指揮部將制定切實可行的措施，將國家檢疫計劃納入最高級別的緊急檢疫體系，嚴格控制並指導朝鮮國家的整體檢疫項目。

3. 朝鮮勞動黨、朝鮮行政、經濟機構、安全保衛、武裝力量等各組織、各部門，應朝鮮勞動黨黨中央要求，無條件接受並認真執行朝鮮國家應急指揮部的指示，做好各項工作，使國家項目整體不出現絲毫偏差。

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朝鮮自2020年1月起實施以下防疫措施，防止新冠病毒（SARS-CoV-2）傳入境內：



1. 政府封鎖邊境，在邊境地區1至2公里的範圍內設置緩衝區，開槍射殺接近該區的人和動物。國際非政府組織「自由之家」4月22日發布的一份報告，推測朝鮮2021年7月期間，開槍射殺3名中國船員。一名韓國公民同月在西部海域遭朝軍射殺，之後焚屍。

2. 自2020年夏季起，中國和朝鮮之間的部分陸路貿易活動暫停，包括暫停中朝貨運列車的運作。朝鮮在2022年1月16日才再次派貨運列車赴華。

3. 朝鮮以防疫為由，拒絕參與日本東京奧運會。

4. 政府要求駐朝鮮的外國外交官員檢疫一個月。

5. 一名脫北者在2020年7月19日返回朝鮮開城時，懷疑感染新冠病毒，領袖金正恩隨即召開緊急會議，下令封鎖開城進行隔離，提升全國的緊急防疫狀態至最大體制。政府追蹤5天之內與患者接觸過的人士，安排病毒檢測和隔離治療。

6. 《朝鮮日報》2020年3月31日稱，朝鮮公民一旦出現新冠肺炎病徵，必須在家中隔離，政府會用長釘封他們的家門，以防止他們出門。報道稱，咸鏡北道清津地區2020年3月初有一家5口感染新冠肺炎，他們被隔離在家無法接受治療，最終死亡。