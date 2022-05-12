退出奧運、拒收疫苗：朝鮮疫情經濟雙雙失守

韓聯社12日報道指，朝鮮出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron病毒亞型變異株BA.2的確診病例，為朝鮮首次公開確認疫情存在。朝鮮領導人金正恩今日黎明時分緊急召開朝鮮勞動黨中央委員政治會議後，官媒隨即對事件進行了報道，首爾北韓大學院教授Yang Moo-jin認為，這足以說明狀況的緊急程度。



自疫情於2020年開始至今，全球已有遇5億人感染新冠，僅剩三個國家尚未報告確診案例，如今朝鮮也「淪陷」後，名單上只剩下中亞國家土庫曼（Turkmenistan）和只有約一萬人口的太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu）。

退出奧運、嚴格防控

由於朝鮮與中國之間的漫長邊境線，南鄰韓國又經歷了Omicron變種病毒的肆虐，外界始終對朝鮮維持「零新冠」的說法存在質疑，但朝鮮至今為止拒絕了國際社會提供的幾乎一切人道主義援助，並就病毒輸入採取了極端的防範措施，包括在與中韓兩國邊境設置緩衝帶，對沒有書面授權出入該地帶的越境者「格殺勿論」；在有感染風險的脫北者返國後進入緊急狀態、實施嚴格封控；以及暫停與中方貿易大部分活動等。

朝鮮民眾3月25日在平壤一個地鐵站觀看有關領袖金正恩的報道。（AP）

但最引人矚目的一項措施莫過於退出去年備受疫情困擾的東京夏季奧運會，為該國朝鮮自1988年冷戰期間抵制首爾奧運會以來首次，此舉更破壞了朝韓兩國借奧運會修繕關係的努力。朝鮮方面表示，這是為了「保護運動員免受冠狀病毒引起的全球健康危機的影響」。同年5月，朝鮮再次以防疫為由宣佈不參加2022年世界盃的亞洲資格賽。

極端謹慎的防控措施下，脫北者的數量在2020年大跌78%，創下1990年代末饑荒期間叛逃者開始逃往南方以來的最低記錄。

朝鮮的『艱苦三月』?

然而，這些封控措施也造成了嚴重的經濟後果。作為朝鮮最大的貿易夥伴，中國與朝鮮之間陸路貿易幾乎被切斷，只能依賴海運，這直接導致2021年兩國貿易額相對2019年暴跌90%，達到金正恩執政以來的最低值。

與此同時，由於朝鮮的核計劃，該國自2016年以來就一直受到聯合國逐步加重的經濟制裁，農產品、煤、鐵等經濟產品的出口遭到禁止，工業設備、零件進口受限。佔該國GDP四分之一的農業亦受到化肥和農業生產設備進口限制影響，產量受挫，釀成巨大的經濟動盪風險，更衍生出糧食危機。

朝鮮導彈：圖為2022年3月24日，韓國首爾民眾在首爾站收看電視新聞報道，畫面顯示朝鮮試射導彈的情況。（Getty）

據韓國中央銀行估計，2020年朝鮮的經濟生產總值下降了約10%。金正恩2021年初在黨代會上承認，朝鮮經濟「幾乎在每一個領域都大大落後於目標」，並一度把眼下朝鮮的狀況與1990年代中的饑荒時期相比較，呼籲官員幫助人民度過「又一個、更加艱難的『艱苦三月』」。如今全球都出現糧食供應緊張、漲價等問題，朝鮮面臨的糧食短缺程度，更是難以預料。

嚴峻的情形之下，包括聯合國援助人員、各國駐朝的外交官在內的不到300名外交人員集體撤離。當中，俄羅斯外交官稱，該國藥品和其他基本物品出現嚴重短缺，平壤已經「幾乎沒有任何外交官留下」。

然而，由於朝鮮中斷了與鄰國的陸路運輸，俄羅斯官員在2021年初撤離期間搭乘火車到達北部邊境後，不得不和家人一起搭推車離境，上演了戲劇性的一幕。據BBC報道，擔當推車夫的是大使館的秘書Vladislav Sorokin，他將手推車推過圖門江上的一座鐵路橋進入俄羅斯。

今年1月，朝鮮與中國之間的陸路貿易重新啟動，卻在朝鮮疫情下再次受阻。在此之前，朝鮮拒絕了COVAX全球COVID-19疫苗共享計劃的援助，中國科興疫苗也被拒之門外，這引發了外部對引發大規模疫情危機的擔憂，Omicron變種已令各地經濟活動及醫療系統崩潰， 朝鮮要長遠控住疫情不傳入，機會可謂極微。朝鮮或許不得不「吞下傲慢」，接受外援。