疫情｜朝鮮有疫情卻未報告世衛　朝媒刊文似暗示　平壤擬自行抗疫

朝鮮5月12日證實當地錄得第一宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案後，當局13日證實6人染疫死亡，並發現全國有逾1.8萬人有發燒徵狀。不過最新消息顯示，朝鮮並未就此聯絡世界衛生組織（WHO），以及從朝鮮媒體的報道看來，平壤未有計劃對外尋求支援，可能有意自行抗疫。



與朝鮮政府有關的《朝鮮新報》5月13日發文稱，朝鮮已具備強化防疫對策。有聲音認為，這可能代表着平壤政府打算自行抗疫。

《朝鮮新報》是在日朝鮮人組織「旅日朝鮮人總聯合會」機關報13日以〈朝鮮Omicron對策《掌握防疫主動權，消滅傳播源》〉為題報道，強調朝鮮很早就預見防疫戰的是長期的，因此採取組織性、物質性、科學技術性的對策。

該報稱，在這個過程中，朝鮮已充份具備強化防疫所需的辦法，而且「朝解式」的獨立防疫體系也已更加完善。有分析稱，這個報道可能暗示平壤認為該國能自行應對疫情，不打算對外求助。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2020年11月19日平壤一個家庭在家中製作泡菜。（AP）

世衛駐朝鮮代表薩爾瓦多（Edwin Ceniza Salvador）12日稱，組織相關人士正與朝鮮保健省方面進行接觸，但尚未正式接到當地有關疫情的報告。

薩爾瓦多5月12日接受自由亞洲電台（RFA）和美國之音（VOA）訪問時提供上述資訊。對於對朝提供抗疫援助的提問，薩爾瓦多回答，世衛組織正通過新冠疫苗實施計劃（COVAX）向朝鮮提供疫苗資訊，與朝方保持合作。

組織曾幫助朝鮮建立應對戰略和計劃，並與聯合國兒童基金會（UNICEF）、全球疫苗免疫聯盟（GAVI）等合作機構一同幫助朝鮮建立疫苗普及和接種計劃。

金正恩：圖為2022年5月12日，朝鮮領袖金正恩在平壤出席朝鮮勞動黨中央委員會會議。（AP）

對於朝鮮分配疫苗計劃是否會有改變的提問，COVAX方面稱，只有朝鮮作出決定，才能推進相關計劃。自2022年開始，疫苗分配採取各國按需分配的方式，現在尚未向朝鮮就分配數量做出任何承諾。

COVAX原定今年向朝鮮分配128.88萬劑阿斯利康疫苗，但朝鮮未表明接受，因此計劃至今不曾向朝鮮提供過疫苗。

除此之外，韓國新任總統尹錫悅稱，會與平壤協商，向朝鮮運送新冠醫藥品。

尹錫悅：尹錫悅2022年5月10日在韓國首爾出席總統就職典禮，正式就任韓國總統，圖為2022年5月10日，尹錫悅出席總統就職典禮後乘車離開。（AP）

Omicron傳入 大批人發燒

韓聯社引述朝中社報道，朝鮮在4月底開始出現原因不明的發燒情況，有35萬人受影響，當中16.22萬人已經康復。報道指到，在12日就有約1.8萬人出現發燒徵狀，至今有18.78萬人需要隔離治療。

朝鮮同時證實有6人死於新冠疫情，其中一人生前感染Omicron變種病毒。

領袖金正恩同日到國家緊急防疫指揮部視察抗疫工作，他批評疫情從首都圈為中心擴散，反映防疫體制出現漏洞，同時下令所有城鎮封城，阻止「惡毒的病毒」進一步傳播。他亦呼籲公共衛生部門留意所有出現發燒徵狀的病人，設立科學治療方式，加強國家的藥物供應。

朝鮮5月10日傳出發生「國家級事件」，朝中社稱「平壤當地8日從發燒病人身上採集到與Omicron相同的病毒株」，並於12日證實當地出現Omicron病毒亞型變異株BA.2的確診病例。