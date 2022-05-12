612基金案︱政府： 按證據、依法律執法　與職業或宗教背景無關

警務處國安處昨日（11日）拘捕「612人道支援基金」四名信託人，包括嶺南大學前文化研究系客席副教授許寶強、法律界前議員吳靄儀、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，以及歌手何韻詩。



政府發言人今日（12日）表示，執法部門是根據證據、依照法律，以及按相關人士的違法行為而採取執法行動，完全與被捕人士的職業或宗教背景無關。



612信託基金5名信託人，包括陳日君樞機、吳靄儀、何韻詩、許寶強及現正被還押的何秀蘭。（資料圖片）

警方指補捕人士涉嫌請求外國制裁香港

發言人說，無人可以凌駕法律或犯了法而不需承擔責任。如果有證據顯示任何人犯法，無論是甚麼身份或背景，都要面對法律制裁，無人可享有特權。

警方調查顯示，被捕人士涉嫌請求外國或境外機構對香港特區實施制裁，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，違反《香港國安法》第29條。發言人說，危害國家安全的行為和活動可造成非常嚴重的後果，必須採取措施防範和制止，確保危害國家安全的人士須面對法律後果。

發言人強調，香港居民的基本權利和自由，均受《基本法》保障。《香港國安法》第四條亦明確規定香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港特區居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由。