東盟-美國峰會｜拜登稱與東盟關係進入新時代　提名新駐東盟大使

美國—東盟特別峰會5月13日在美國華盛頓舉行，拜登（Joe Biden）稱這次的峰會標誌着美國與東盟間關係進入新時代。同日拜登任命白宮國家安全委員會主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任駐東盟大使。



拜登在會上表示，世界的歷史會在未來50年由東盟國家書寫，而美國與東盟的關係將會持續未來數十年。拜登稱美國正與東盟的關係進入了新時代，雙方的關係致關重要。

圖為5月13日，美國華盛頓召開美國—東盟特別峰會。（AP）

配總統賀錦麗（Kamala Harris）表示，美國與東盟有着共同願景，防範對國際規則和規範的威脅。賀錦麗並未有點名中國，美國經常強調維護海洋自由，表示海洋自由正受到中國的挑戰。

賀錦麗表示，美國將繼續與東盟一起應對新冠疫情威脅，並已經向該地區捐贈了超過1.15億劑疫苗。拜登政府承諾將為東盟基礎設施、安全、疫情防範和綠色能源等領域提供1.5億美元支援。

拜登同日宣布提名現任國家安全委員會主任的亞伯拉罕（Yohannes Abraham）擔任駐東盟大使，以填補前特朗普（Donald Trump）上任以來的職位空缺。但拜登另外倡導的「重建更美好的世界」（Build Back Better World）基建投資和印太經濟框架（IPEF）未在13日特別提出。

路透社引述美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）研究員波林（Gregory Poling）指出，此次峰會主要是象徵性質。美國向東盟提供的1.5億美元援助，與中國相比相形見絀。僅在11月，中國就承諾在三年內為東盟提供15億美元的發展援助，對抗疫情及推動經濟復甦。

波林表示，預計IPEF會在5月晚些時候，美國訪問日本時啟動。美國這次的支援數額較少，或會給IPEF帶來壓力。