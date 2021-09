歐洲議會外交委員會撐歐台關係升級　議員籲邀台灣領導人訪歐

歐洲議會外交委員會9月1日通過歐盟-台灣政治關係與合作報告,引發中國強烈反對。負責協調這份報告的瑞典籍歐洲議員魏默斯(Charlie Weimers)受訪時除強調無懼中國壓力,更進一步呼籲歐盟邀請台灣領導人赴歐洲訪問。



歐洲議會外委會以60票贊成 、4票反對和6票棄權通過這項報告,推動將歐洲駐台北經貿辦事處(European Economic and Trade Office in Taipei)更名為歐盟駐台灣辦事處(EU Office in Taiwan),並鼓勵歐盟與台灣加強最高層級的正式交流。這辦事處名稱是「台北」,建議改為「台灣」,勢將導致北京政府不滿。

報告建議歐盟委員會(European Commission)在年底前展開歐台雙邊投資協定(BIA)影響評估和範疇界定,又關切中國軍事威脅台灣,呼籲歐盟與國際合作,維護台海和平穩定,以及將台灣納入歐盟印太合作戰略夥伴。

魏默斯2日接受台灣中央社專訪,除分享他對歐盟與台灣提升政治關係的看法外,他還透露,自己早在5月就收到中國駐瑞典大使館的電郵,批評他對中國的看法存在嚴重錯誤,並堅決反對關注台灣問題,指台灣是內部事務。

圖為歐洲議員魏默斯9月2日在Twitter發布的相片。(Twitter@weimers)

魏默斯無懼中國壓力,繼續協調推動外委會通過這份挺台報告,表示強烈支持將歐洲駐台北經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處,指這能反映出歐盟台灣不是只有貿易經濟聯繫,雙方還有很多的共同價值觀,正名歐盟駐台灣辦事處將能凸顯雙方更廣泛的合作關係。

魏默斯支持歐盟加強與台灣最高層級的正式交流,指現在歐洲議會認為應推進歐盟台灣政治層級交流,但除此之外他更進一步呼籲,歐盟應該邀請台灣領導人赴歐洲訪問。

立陶宛計劃與台灣互設代表處後,北京對立陶宛進行政治和經濟多重施壓。魏默斯對此強調,歐洲議會與立陶宛團結在一起,支持台灣在立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)設立代表處,歐洲不會屈服於中國的壓力,每個歐盟成員國都有制定其外交政策的主權,而不受第3國影響。

至於歐盟尚未針對歐台簽署雙邊投資協定展開實質行動,魏默斯直言對此感到挫折,這份歐台關係報告決議已表達強烈訊息,此時歐盟委員會應展開行動,針對雙邊貿易協定談判涉及的領域進行範疇界定,他呼籲歐盟盡快展開工作。