東盟-美國︱馬來西亞稱印太經濟框架是好開始　新加坡稱得有實益

東盟-美國峰會5月12日至13日在華盛頓舉行，其中一個焦點議題是美國正推動的印太經濟框架（IPEF），據英媒14日指，馬來西亞高官向傳媒形容IPEF是好開始，但馬方視《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為更大、立即可得的機會去吸引外資；新加坡對IPEF表示歡迎，也強調得帶來實質利益。



據日媒11日傳出的消息，美國總統拜登（Joe Biden）準備在5月底訪日時啟動IPEF，預計IPEF將由美國主導，日本、澳洲、印度、韓國和東南亞各國參加。

馬來西亞貿易部長阿茲明（Azmin Ali）13日向英媒表示，IPEF代表了該國與美國之間的首個正式經濟約定，也讓大馬可參與環境、氣候變化等議題，但因框架未涉及降低關稅，他建議美方在計劃內加進更多技術支援、提升國家建設能力，令計劃對亞洲國家更吸引。

東盟-美國峰會：2022年5月13日，美國副總統賀錦麗（中）、美國副國務卿舍曼（坐在賀錦麗左方）及賀錦麗的副國家安全顧問戈登（Phil Gordon，坐在賀錦麗左方）於美國務院出席東盟-美國峰會。相中賀錦麗正在發言。（AP）

報道指，大馬把中國主導的RCEP視為更大、立即可得的機會去吸引外資，阿茲明稱馬來西亞可藉此吸引巨型企業到大馬發展，也可讓出口產品得到關稅優惠。

新加坡總理李顯龍5月12日則稱，該國歡迎IPEF，但也強調計劃要具包容性及提供到實質利益，以鼓勵更多參與。

據《聯合早報》報道，李顯龍也在東盟-美國峰會上表示期望與美國合作，重啟海事合作及多邊演習。