美國水牛城超市槍擊案少年殺人　步槍塗上「這個字」極盡侮辱

美國紐約州水牛城（Buffalo）一間超級市場在當地時間5月14日下午發生槍擊事件，名為金德倫（Payton Gendron）的槍手拿着塗有侮辱性字眼的槍枝開火，13人中槍，當中10人身亡。傷者中11人是非裔人士。官員稱，金德倫有可能被控以仇恨犯罪。



來自紐約州康克林鎮（Conklin）、現年18歲的金德倫在步槍上塗了辱罵黑人的、以N開首的髒話。他在當天下午2點30分左右走進位在非裔社區的Tops Friendly Market超市後大開殺戒，並在網上進行直播。

Buffalo News報道稱，案發時情況「猶如置身恐怖片現場，但這是真的」，又稱「這就像世界末日」。

警方在案發後檢獲他所用槍枝，上方塗上「黑鬼」（nigger）一字。英語中這個字是對黑人的歧視用語，尤其是對非裔美國人。它被認為是極具冒犯的詞，一般人就算只是提起它，也會委婉地說「以N開頭的字（the N-word）」而不會直接將它說出來。

金德倫14日出庭，他被控多項一級謀殺罪。《紐約郵報》14日引述水牛城電視台WKBW-TV稱他不認罪，法庭下令他繼續還柙候審，他19日再出庭。

美國水牛城一間超市2022年5月14日發生槍擊案，圖為疑犯金德倫同日在紐約州水牛城法院接受傳訊期間，與他的律師站在一起。金德倫因一級謀殺罪被傳訊，並被下令拘留，不得保釋。（AP）

以槍抵住顧客頸部

美聯社報道，出事的超級市場位於水牛城市中心以北5公里的住宅區內。案發地區居民多是非裔人士。

名為Shonnell Hаrris的超市店員說，她聽到多達70下槍聲。

金德倫犯案時身穿迷彩軍服和避彈衣，戴上黑色頭盔，手持步槍走入超級市場後開火。雖然一名曾為警員的保安員英勇地與他搏鬥，也曾連開多槍並擊中疑犯，但因金德倫穿了避彈衣而毫髮無傷。

疑犯對保安員開槍後繼續在超市內行走，有目擊者稱槍手一度以槍抵住他的頸。

金德倫最終在超市門前被捕。

網上發布歧視言論

西班牙《馬卡報》（MARCA）14日稱，金德倫發布一份宣言，他提及「白人取代理論」（White replacement theory），這理論與白人至上主義有關，講述白人正被其他種族的人取代。宣言上亦有內容極右的迷因與笑話。

報道提及，金德倫的母親2019年聖誕節在網上發布影片，她將一把Savage品牌的槍送給當時只有16歲的金德倫。

警方稱，金德倫於案發時曾在遊戲影片直播平台Twitch，直播他的行兇過程。Twitch發聲明指，他們在事件發生後的兩分鐘內就已終止金德倫的直播。