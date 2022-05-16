芬蘭瑞典加入北約意味可加強防衛　還有什麼變化？｜新聞教室

芬蘭和瑞典一改中立態度，5月15日宣布正式申請加入北約。兩國一旦獲得國會批准，並得到北約全部成員國支持，就可正式入盟。而兩國加入北約意味什麼？



大多數國家加入北約的原因，都是與《北大西洋公約》第5條規定有關。根據規定，所有簽署國都認為攻擊一個國家就是攻擊所有國家。

自1949年北約成立以來，第5條一直是北約的基石，以制衡蘇聯。《北大西洋公約》的重點，尤其是第5條，是為了阻止蘇聯攻擊缺乏軍力的自由民主國家。第5條保證整個聯盟的資源，包括龐大的美國軍隊，可以用來保護任何個別成員國，例如沒有常備軍的冰島，這些國家沒有盟友的話就會欠缺自身軍事能力。

瑞典前首相比爾特（Carl Bildt）表示，如果瑞典及芬蘭加入北約，他認為兩國都不會建造新的大型軍事基地，但芬蘭、瑞典應該會和北約30個現有成員之間會進行更多聯合軍事訓練和規劃。瑞典和芬蘭軍隊也可以參與其他北約在全球的行動，例如在有幾個軍事基地兼擁有多國部隊的波羅的海國家。

比爾特指出，加入北約旨在阻止俄羅斯對自身發動攻擊，並為突發事件做好準備，但相信兩國入盟後實際出現的變化相當有限。