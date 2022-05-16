烏克蘭｜瑞典決定申請加入北約　同步芬蘭

瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）和溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson）5月16日下午3時舉行聯合新聞發布會。她稱經國會辯論，瑞典政府將申請加入北約。



安德松稱，該國計劃在16、17或18日提交入約申請，與芬蘭同步。

執政黨社會民主黨在香港時間15日晚上宣布將同意支持國家入北約。16日，瑞典議會舉行辯論，決定該國是否申請加入北約。在8個黨派中只有左翼黨和環境黨持反對意見。瑞典申請加入北約的決定是由政府而非國會做出，因此16日的辯論沒有進行投票。

瑞典芬蘭申入北約：圖為2022年5月16日下午，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson，右）和溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson，左）舉行聯合新聞發布會。她稱經國會辯論，瑞典政府將申請加入北約。（AP）

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，長期抱持軍事不結盟立場的芬蘭與瑞典內部討論加入北大西洋公約組織（NATO）的聲浪與意願增加。

瑞典與芬蘭在冷戰期間都與北約保持距離。但俄羅斯2月下旬攻擊烏克蘭，讓兩國民眾及政府重新思考國家安全需要，轉而考慮「入會」。此舉在數月前看來是不可能發生，如今它們都先後公布申入。

瑞典芬蘭申入北約：圖為2022年5月16日下午，瑞典首相安德松（Magdalena Andersson，右）和溫和黨（Moderaterna）主席克里斯特松（Ulf Kristersson，左）舉行聯合新聞發布會。她稱經國會辯論，瑞典政府將申請加入北約。（AP）

瑞典總理安德松所屬社會民主黨（Social Democrats）是該國執政黨，它在過去一週就此進行黨內舉行辯論，討論是否放棄社民黨長期反對國家加入北約的立場。

瑞典多數在野黨已表態支持國家加入北約，在安德松一方就此點頭後，國會勢將通過讓國家正式申請成為北約成員國。

芬蘭及瑞典加入北約的重要性在於，這將使北約與俄羅斯共享的邊界增加一倍，並對歐洲的地緣政治構成永久性的改變，也成為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）揮軍烏克蘭的巨大意外後果。情況將令俄羅斯備感威脅。

英媒16日認為，兩國加入北約是俄羅斯侵烏其中一個最重要及影響深遠的後果。這將改變北歐的安全狀況，以及令北約更易對波羅的海的國家給予保護。

芬蘭政府的正式決定將需交予國會在當地時間16日表決通過。而瑞典的政府也會在同日批准有關申請，為兩國聯合申入北約鋪路。