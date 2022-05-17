中國防疫措施嚴格　不怕外商搬遷工廠？美媒：中國仍握有底牌

財經網站消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，無論疫情封控是否會在短期內令企業受挫，中國大陸仍握有全球供應鏈的底牌。



疫情重新掀起外商將工廠遷出中國大陸的討論。他們抱怨派員出差到東南亞的廠房很簡單，中國大陸的管制卻很嚴。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）說：「供應鏈多元化很棘手，大家很愛談，但最後往往發現很難做到。」他說，現在的重點是，隨世界其他地區紛紛開放，中國大陸打算如何控制疫情。

官方數字顯示，越南4月出口比一年前大增30.4%，在此之前，3月出口成長19.1%。

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標普全球評級亞太區經濟學家Vishrut Rana說，外界對越南顯然興趣濃厚，該國「已崛起為消費電子產品非常關鍵的供應鏈節點」。

但越南4月的出口總額為332.6億美元，僅為中國大陸同期2,736.2億美元的八分之一。

Rana指出：「從中國大陸的角度看，製造業撤離，並不足以真正改變它在整體供應鏈的角色。它仍是亞太地區電子網路的樞紐。」

根據中國大陸商務部，今年的前四個月，對中國大陸的直接投資較一年前增加26.1%到744億美元，來自德國的投資大增80.4%，而來自美國的投資勁揚53.2%。

相較下，越南今年前四個月的外國直接投資下降56%到37億美元，來自美國的投資減少14%。

Rana認為，在中國大陸之外，難能有人提供同等的供應鏈規模和範圍，只有非常特定產品的供應鏈，例如半導體或電動車零組件，可能轉移到越南、馬來西亞或其他國家。

中國大陸多年來建立的供應鏈主導地位，支持新的商業模式。例如紅杉資本中國基金支持的跨境女裝品牌Shein，將大數據分析和中國大陸供應鏈網結合起來，成為快時尚的國際電子商務巨擘。

Skyline Ventures管理合夥人James Liang說，中國大陸的優勢是擁有供應鏈重鎮，這能為企業將所有供應商整合到一個數位體系、從而提升效率，鋪平道路。

中國大陸最近的防疫封控影響卡車運力，也造成上海多家工廠停產。4月底，中國大陸的歐盟商會調查發現，在372名受訪者裡，有接近25%表示，考慮將當前或計劃中的投資轉移到其他市場，但77%說無此計劃。

馬志昂說，這表明「企業不想退出市場，但又不知道該怎麼辦」，歸根結底，沒有公司會因為暫時性的衝擊，危害到長達數十年的市場地位。

許多分析人士預計，秋季政治改組之後，中國大陸可能開始放鬆清零政策。

Hinrich Foundation的資深研究員Stephen Olson表示，「重新配置供應鏈不像觸動電燈開關那麼容易。當然，如果封鎖無限期延長，企業考慮轉換供應模式的壓力會增加。到時候，經濟和商務的影響看起來會比較有利。」

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