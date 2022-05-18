烏克蘭｜歐盟改稱開設盧布貨幣帳戶支付天然氣違反制裁　訊息混亂

歐盟執委會5月16日更新指引，讓歐盟企業在購買俄羅斯天然氣時，不違反歐盟的對俄制裁，其中方法是未有禁止企業透過開立新的帳戶支付天然氣款項。但在翌日，歐盟似乎否決了相關決定。



莫斯科在3月31日要求歐洲企業改以盧布支付天然氣費用，企業正尋求如何以盧布支付天然氣費用，而又不會違反制裁規定的方法。歐盟委員會暫時仍未書面制訂如何在不會違反制裁規定下，滿足俄羅斯要求以保持天然氣進口穩定。

其中布魯塞爾在5月16日更新指引中，未有禁止企業開設新的銀行賬戶，這似乎示意業界可以開設盧布貨幣的帳戶，支付天然氣費用。但在17日，歐盟委員會發言人馬梅（Eric Mamer）表示，以盧布開設賬戶及支付天然氣超出了建議範圍，將被視為違反制裁。

相關的資訊歐盟出現矛盾，波蘭對歐盟不願劃定明確的紅線感到不滿。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）甚至說在製裁方面這是一個灰色地帶，制裁是會員國的事，而不是歐盟的事。德拉吉表示，由始至終違反制裁沒有官方的解釋，沒有人說過盧布支付是否違反制裁。

德國能源公司RWE在17日表示，他們已開設了一個新的銀行賬戶準備用以支付俄羅斯天然氣進口費用，但沒有說明是在哪家銀行。公司發言人表示，公司已準備好用歐元付款，並開設了相應的賬戶。法國的Engie同日亦表示，已與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）達成協議。