德媒：歐盟制裁下俄羅斯石油運輸仍幾乎毫無阻礙　主因是一國家

撰文：洪怡霖
出版：更新：

德媒5月8日刊文指，歐盟宣布第5輪針對俄羅斯的制裁時，俄羅斯經濟似乎終於陷入困境，但4週過後，俄石油出口已恢復烏克蘭戰爭前水平，這主要是因為希臘。

《世界報》（WELT）指，儘管歐洲、美國和英國等停止與俄羅斯航運業的聯繫，多國港口拒絕俄羅斯船隻，但希臘航運業卻繼續擴大與俄羅斯的生意。

報道指，對俄石油賣家而言，由於石油管道出口量愈來愈少，俄能源企業不得不把原油裝到油輪上並繞過半個地球去尋找買家，海運變得尤為重要，而希臘作為全球最大船東國，正相應地因此受益。4月份從俄羅斯港口出發的190艘油輪中，多達76艘懸掛希臘國旗。

在烏克蘭首都基輔成立的俄羅斯油輪追蹤小組，其在blood-oil.today網站公布的實時數據顯示，截至18日下午5時，自俄羅斯2月24日侵烏以來，俄羅斯平均每天出口5,931,085桶原油，價值651,018,916美元。（blood-oil.today網站截圖）

在烏克蘭首都基輔成立的俄羅斯油輪追蹤小組，其在blood-oil.today網站公布的實時數據顯示，截至18日下午5時，自俄羅斯2月24日侵烏以來，俄羅斯平均每天出口5,931,085桶原油，價值651,018,916美元，倘把這些石油出口收入換算成武器裝備，俄羅斯能購買4.3萬輛坦克、6,500萬支AK47突擊步槍或1,740億發子彈。

數據顯示，最經常接納俄羅斯油輪的國家是荷蘭、中國和土耳其，印度、意大利、韓國、希臘和法國等緊追其後，而德國則排名第13，每天從俄羅斯購買87,322桶原油。

歐盟：開設俄羅斯銀行盧布戶口付俄天然氣違反制裁規定俄評論家罕見上電視指烏克蘭戰爭局勢正惡化　曾準確預測戰事發展英媒：歐盟更新指引　讓企業購買俄羅斯天然氣時不違反制裁烏克蘭｜歐盟未能就第六輪對俄制裁達成共識　匈牙利反對石油禁運
歐盟
制裁
俄烏關係
俄羅斯
能源政策
希臘
你可能感興趣