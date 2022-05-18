德媒：歐盟制裁下俄羅斯石油運輸仍幾乎毫無阻礙　主因是一國家

德媒5月8日刊文指，歐盟宣布第5輪針對俄羅斯的制裁時，俄羅斯經濟似乎終於陷入困境，但4週過後，俄石油出口已恢復烏克蘭戰爭前水平，這主要是因為希臘。



《世界報》（WELT）指，儘管歐洲、美國和英國等停止與俄羅斯航運業的聯繫，多國港口拒絕俄羅斯船隻，但希臘航運業卻繼續擴大與俄羅斯的生意。

報道指，對俄石油賣家而言，由於石油管道出口量愈來愈少，俄能源企業不得不把原油裝到油輪上並繞過半個地球去尋找買家，海運變得尤為重要，而希臘作為全球最大船東國，正相應地因此受益。4月份從俄羅斯港口出發的190艘油輪中，多達76艘懸掛希臘國旗。

在烏克蘭首都基輔成立的俄羅斯油輪追蹤小組，其在blood-oil.today網站公布的實時數據顯示，截至18日下午5時，自俄羅斯2月24日侵烏以來，俄羅斯平均每天出口5,931,085桶原油，價值651,018,916美元。（blood-oil.today網站截圖）

在烏克蘭首都基輔成立的俄羅斯油輪追蹤小組，其在blood-oil.today網站公布的實時數據顯示，截至18日下午5時，自俄羅斯2月24日侵烏以來，俄羅斯平均每天出口5,931,085桶原油，價值651,018,916美元，倘把這些石油出口收入換算成武器裝備，俄羅斯能購買4.3萬輛坦克、6,500萬支AK47突擊步槍或1,740億發子彈。

數據顯示，最經常接納俄羅斯油輪的國家是荷蘭、中國和土耳其，印度、意大利、韓國、希臘和法國等緊追其後，而德國則排名第13，每天從俄羅斯購買87,322桶原油。