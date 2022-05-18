俄評論家罕見上電視指烏克蘭戰爭局勢正惡化　曾準確預測戰事發展

俄羅斯一名知名軍事分析家、退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）16日在國營電視台的節目中表示，對俄羅斯來說，烏克蘭戰爭局勢正在惡化，此言一出，令節目其他來賓震驚到保持沉默。



在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）節目《60分鐘》（60 Minutes）裏，霍達里諾克說：「顯然地，我們的狀況將會愈來愈糟。」並間接和直接點出俄軍現在面臨的問題包括士氣低落、一堆西方國家結盟反對俄羅斯，以及烏克蘭正在集結大量的戰機和物資等。

霍達里諾克表示：「我們處於完全的地緣政治孤立狀態，儘管我們不願承認，但實際上全世界都在反對我們，我們必須擺脫這種局面。」並指俄國的軍事政治和軍事技術資源是有限的。

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此外，面對親克里姆林宮立場聞名的主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）質疑烏軍的專業能力，霍達里諾克說話也很小心，未公開批評俄軍，僅強調整個局勢「不正常」。像是談到士氣問題時，他回溯歷史，並指出馬克思和列寧曾說過，高昂的士氣是戰場成功的重要因素，但未直接點出最近俄軍士氣走下波的狀況。

霍達里諾克之前就常批評俄羅斯的軍事行動。在俄軍入侵烏克蘭之前，他於2月初發表一篇不同尋常的專欄，警告俄羅斯不要輕易揮軍，稱這不會像許多軍事分析家所期望的那樣輕而易舉，且不符合俄羅斯的「國家利益」。他還準確預測到，烏克蘭人會為保衛自己國家而戰，而西方將提供充足武器，並指「攻烏克蘭不會是場閃電戰」。

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