英國擬立法修改《北愛爾蘭議定書》　歐盟揚言反制

英國5月17日宣布計劃立法調整由脫歐衍生的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）後，歐盟警告若英國推進有關計劃，將採取一切可運用的手段反制。



根據英國2019年脫歐後與歐盟簽訂的《北愛爾蘭議定書》，所有從大不列顛島（Great Britain）運送到北愛爾蘭（Northern Ireland）的貨物都需要在邊境接受檢查，即在北愛爾蘭銷售的英國商品需要符合歐盟標準。

英國外相卓慧思（Liz Truss）17日在國會下議院發表演講期間稱，大不列顛島與北愛爾蘭的關係遭《北愛爾蘭議定書》破壞，讓《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）處於緊張狀態，政府首要任務是要維護1998年簽定的《貝爾法斯特協議》，其與歐盟簽署《北愛爾蘭議定書》時沒有預見到它所導致的數個問題，英政府希望歐盟同意這些「全面且合理」的改變，如有必要，政府將單方面採取行動。

英國外相卓慧思（Liz Truss）5月17日在Twitter發布的圖片。（Twitter@trussliz）

她提出一項更改《北愛爾蘭議定書》數項關鍵條款的法案，包括放棄檢查所有從大不列顛島前往北愛爾蘭、而不是愛爾蘭的貨物，這意味着在北愛爾蘭銷售的英國商品只需符合英國標準。

卓慧思呼籲負責英歐關係的歐盟高官謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）發出談判改寫的授權，以允許修改協議。不過謝夫喬維奇警告，如果英國繼續這樣做，或失去其與歐盟的自由貿易安排。

德國17日晚上表示，西方指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）犯下國際罪行之際，英國此舉讓人感到震驚。