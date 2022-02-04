英國脫歐︱北愛爾蘭首席部長辭職　抗議當地出現貿易邊界

北愛爾蘭2月3日因為英國脫歐問題而爆發政治危機，當地首席部長吉萬（Paul Givan）宣布即時辭職，連累根據協議共享權力的副首席部長、新芬黨（Sinn Fein）領袖歐尼爾（Michelle O'Neill）同樣需要下台。



《衛報》報道，吉萬所屬的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）表示，對方辭職是為了抗議《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol），即部分英國脫歐協議仍然適用於北愛爾蘭，導致當地與英國本土之間出現貿易邊界。

吉萬的黨友、北愛農業部長長普茨（Edwin Poots）2日下令停止實施與英國脫歐相關、檢查來自英國本土的食品及農產品的措施。惟有關決定惹來包括歐尼爾等其他政黨人士的批評，形容決定魯莽及導致當地更加不穩。

北愛爾蘭將於5月舉行地方選舉，外界預計新芬黨可以取代北愛民主統一黨，成為當地最大政黨。而在吉萬及歐尼爾下台後，其他官員的工作雖然可以維持至大選為止，但當地政府的預算開支、醫療保健及能源撥款等決策被迫暫停，行政工作接近癱瘓。

對於吉萬下台的決定，英國政府北愛爾蘭事務大臣盧柏敦（Brandon Lewis）表示極度失望，呼籲對方即時復職，確保當地公共服務不受影響。