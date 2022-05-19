歐盟公布新能源計劃　擺脫對俄依賴的四大重點｜新聞背後

歐盟在在5月17日公布名為REPower EU的計劃，決定在2027年結束對俄羅斯天然氣、石油和煤炭的依賴，並提出加快發展可再生能源、節省能源等的措施。計劃的提出具政治目的，但同時具變革性，歐洲國家數十年來依賴俄羅斯的能源供應，完全停止進口將迎來巨大挑戰。



尋找更多LNG供應

俄羅斯是歐盟的主要天然氣供應商，佔2021年天然氣供應總量的45%，或1550億立方米（bcm），這不會是一夜間就能消失或被取代的產品。

液化天然氣（LNG）會成為解決這一難題的解決方案之一，LNG是已經冷卻的天然氣體，可經船舶運輸，再經處理將液體重新轉化為氣體。一些擁有港口和工業設施的國家，如西班牙、意大利和荷蘭等擁有可以相對輕鬆地增加購買量。

圖為4月12日，一架澳洲搭載LNG的運輸船停泊在日本橫濱港口。（AP）

自2022年初以來，歐盟一直在增加LNG的進口，但液化天然氣價格昂貴，全球市場競爭激烈。這亦使內陸國家處於不利地位，因為它們無法透過港口購入LNG，必須依賴擁有港口的國家購買後再度運輸。

歐盟將向美國購買更多的LNG，並與卡塔爾、埃及、以色列和澳洲接觸，以確保獲得額外的供應。同時歐盟希望探索尼日利亞、塞內加爾和安哥拉等非洲國家的天然氣開發潛力。

27合1以歐盟名義採購

為保持全球對LNG的激烈競爭優勢，布魯塞爾有意把27個成員國組合成單一客戶購買，發揮其作為全球最大單一市場的影響力。歐盟已經建立了能源平台，這是一項自願計劃，旨在匯集需求並協調進口，平台在4 初正式運作。

布魯塞爾的目標是成立一個代表團，建立聯合採購機制，並從採購新冠疫苗中汲取的經驗，放在採購能源上。法國、西班牙、意大利、希臘和羅馬尼亞已對此表示支持，認為這將降低價格和加強能源安全。

加快可再生能源部署

除天然氣外，歐盟亦需尋求其他資源彌補俄羅斯能源的損失。REPower EU另一個焦點是發展可再生能源，委員會建議加快風能和太陽能係統的部署，目標是在2022年前替代超過20 bcm的俄羅斯天然氣能源。

但這個目標面臨着挑戰，平均而言，風力發電農場需要9年才能建成，而太陽能發電農場亦需要4至5年才能建成。這個過程非常花時間，並且需要與建築、能源、環境相關的單位斡旋。

圖為5月5日，立陶宛維爾紐斯的一個處理天然氣輸氣管道中心。（AP）

在新建議中，布魯塞爾要求成員國顯著加快這一過程，讓可再生能源成為「壓倒一切利益」的優先工作。

委員會提議更新歐盟2030年的可再生能源目標，將整個歐盟生產的總能源的比例從40%提升至45%，並在2027年前在所有新的公共和住宅建築上強制安裝太陽能板。

節能減少能源需求

節能亦成為REPower EU的一個重要部分，其中包括要求歐洲居民多使用公共交通工具、降低高速公路上的速度、關掉暖氣和空調、在家工作、選擇能源效率更高的電器等。

委員會的文件上寫道：節約能源是減少我們對俄羅斯進口化石燃料的依賴的最便宜、最安全和最潔淨的方式。布魯塞爾估計，採取這些措施將在短期內降低特同13 bcm俄羅斯天然氣產生的能源的需求。

不過由於這些提案沒有法律約束力，並不清楚有多少歐洲家庭和公司願意作出貢獻。委員會打算與國際能源署（IEA）、各國政府和當局合作，展開宣傳活動，促進節能。