猴痘與天花是同類？　猴痘如何傳染，為何造成爆發｜新聞教室

在英國、葡萄牙和西班牙，以至美國近日均發現了感染猴痘的個案，引起了關注。猴痘是一種罕見的病症，而且僅散發於部分熱帶國家，歐美的個案是如何感染暫時未知。



猴痘是什麼？

猴痘與天花同屬正痘病毒屬，主要感染靈長類動物，可經嚙齒類動物散播，例如松鼠。人類偶爾會遭到感染。

不過相比起天花，猴痘的症狀較為緩和。猴痘患者會出現典型的感冒的症狀，伴隨淋巴結腫大，並在身上出現類似天花的皰疹。天花一般不會導致淋巴結腫大，這亦是是分辨兩者的其中一個方法。

其後皰疹會隨病情好轉結痂，留下疤痕。患者一般在4至6周內會好轉，致死率大概10%，相比天花致死率約為30%。

猴痘能夠醫治嗎？

目前並沒有針對猴痘的特效藥，採用輔助治療可降低病患者不適，待身體免疫系統反應擊退病毒後自然痊癒。

不過由於猴痘與天花同屬正痘病毒，利用天花疫苗可以有效防止猴痘感染。同時由於猴痘人與人之間傳播能力較弱，隔離檢疫可以有效控制爆發。因此過去的猴痘感染僅局限一小範圍，未有造成大規模感染。

圖為2003年，一個電子顯微鏡下，猴痘病毒的形態。（AP）

猴痘會在哪裏發生？

猴痘病例一般集中在中非或西非的熱帶雨林，也偶爾會經當地的旅客傳播至其他地方。例如2021年，英國有一個家庭在前往尼日利亞旅行後，感染了猴痘；同年一個美國人在前往尼日利亞旅行後感染了猴痘。

為何這次感染不尋常？

由於猴痘一般只會在局部地區爆發，在歐美國家出現病例一般都來自旅客，而且僅有零聲數宗。但截至18日英國、葡萄牙和西班牙已出現36宗懷疑病例，英格蘭有8例，葡萄牙則有20例。

英國指相信一名剛從尼日利亞旅行回國的人是最初的感染者，因其餘7名患者都不曾外遊。該位從尼日利亞回來的患者後經性接觸傳染給部分人，但亦有患者沒有明確的感染源頭，專家憂慮病毒已在社區散播。

英國衛生局（UKHSA）聲明指出，這次爆發是罕見且不尋常，當局會密切調查感染病毒的源頭。