拜登亞洲行展開　美媒：五大挑戰包括推廣印太經濟框架

美國總統拜登（Joe Biden）5月19日啟程前往亞洲，將到訪韓國與日本。在行程展開之前，美媒先列出拜登此行的五大挑戰，包括促進日韓關係、拉近韓國與四方安全對話（QUAD）、推廣印太經濟框架（IPEF）等。



拜登會在20日抵達韓國首爾，21日與韓國總統尹錫悅舉行兩人的首次會談，22日至24日拜登則停留在日本，包括23日會晤日本首相岸田文雄，24日參與四方安全對話（QUAD）峰會。

美媒《政治報》（Politico）18日分析，這次亞洲行有五大挑戰正等待拜登，包括促進盟友之間的關係，尤其是互有矛盾的日韓，以避免兩國的緊張關係破壞到拜登的印太策略。

圖為5月9日，拜登在白宮發表講話。（AP）

第二個挑戰是處理朝鮮的核威脅問題，韓國總統室在拜登此行前已表示，兩國領導人將討論的三大議題中，其一便是韓美應對朝鮮挑釁的戰略和穩控狀況的方案。

拜登24日將舉行四方安全對話（QUAD）峰會，美日印澳領導人參與，分析指拜登在QUAD議題上也有兩個挑戰，包括是讓韓國參與QUAD，即使不是成為會員國，也將有助改善日韓關係；另外就是加強印度在QUAD的參與度。

拜登的亞洲行中，重點還有正式啟動印太經濟框架（IPEF），第五個挑戰便是推廣這個新經濟圈，據日媒之前指，預計IPEF將由美國主導，日本、澳洲、印度、韓國和東南亞各國參加，通過制訂數據流通規則和供應鏈展開合作，以對抗加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的中國為目標。