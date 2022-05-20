Vangelis｜《烈火戰車》金像音樂家離世　終年79歲

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）5月19日表示，當地著名音樂家Vangelis（范吉利斯）17日在法國一間醫院內離世，終年79歲。他生前為不少電影及劇集配樂，當中經典電影《烈火戰車》（Chariots of Fire）內的音樂更家傳戶曉，更為他贏得奧斯卡最佳原創音樂獎。



美聯社報道，米佐塔基斯在Twitter公布Vangelis的死訊，並聯同其他官員表達悼念。Vangelis原名帕帕薩納西奧斯（Evangelos Odysseas Papathanassiou），1943年3月29日出生於希臘中部地區，他在4歲時開始玩鋼琴，並在20歲時在雅典與三名朋友組成樂隊Forminx表演，解散後開始為當地電影配樂，之後與盧索斯（Demis Roussos）合組搖滾樂隊愛神之子（Aphrodite's Child），在歐洲成名。

Vangelis與盧索斯在1970年代初期分道揚鑣，前者於1974年在倫敦設立工作室，並在1981年憑《烈火戰車》揚威世界，該套電影講述兩名英國跑手角逐1924年巴黎奧運資格的故事，開場時的配樂與一眾運動員在海灘上跑步的場面，成為Vangelis的代表作。

除了《烈火戰車》，Vangelis亦為烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《2020》（Blade Runner）、《哥倫布傳》（1492: Conquest of Paradise）、《大失蹤》（Missing）等電影作曲，另外2002年日韓世界盃的主題曲亦是出自他的手筆。

Vangelis生前對科學同樣充滿興趣，因此獲美國太空總署（NASA）及歐洲太空總署（European Space Agency）招手合作；英國著名物理學家霍金（Stephen Hawking）在2018年離世時，Vangelis為對方作曲悼念，並透過歐洲太空總署向太空播放。