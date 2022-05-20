拜登啟程訪問韓國與日本　未來數週或與習近平對話

美國總統拜登（Joe Biden）5月19日啟程前往訪亞，將到韓國與日本。在行程展開之前，美媒先列出拜登此行的五大挑戰，包括促進日韓關係、拉近韓國與四方安全對話（QUAD）、推廣印太經濟框架（IPEF）等。



拜登20日傍晚抵達韓國首爾，21日與韓國總統尹錫悅舉行兩人的首次會談，22日至24日拜登則在日本停留，包括23日會晤日本首相岸田文雄，24日參與四方安全對話（QUAD）峰會。

美商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）17日稱，他在這段期間將宣布啟動「印太經濟框架」。

拜登19日在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地（Joint Base Andrews）乘搭空軍一號出發。隨他出訪的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）稱，倘拜登與中國國家主席習近平未來數週通話，他不會感到意外。

他說美方已直接對習近平說出華府對朝鮮核活動及導彈活動的關切，以及這不符合中國的利益。

中國外交部發言人趙立堅19日稱注意到有關拜登訪亞的報道。中方正在密切關注有關消息。他稱，對於拜登訪亞期間推出所謂的「印太經濟框架」，中方一貫認為任何地區合作框架都不應針對第三方或者損害第三方的利益。