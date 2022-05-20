拜登亞洲之行　中國與印太經濟框架　四大重要議題｜新聞背後

美國總統拜登（Joe Biden）5月19日啟程前往韓國，展開其亞洲之旅。拜登預計在20日訪問韓國後，將在22日轉往日本，與兩國首腦會面並舉行四方安全對話（Quad）。



中國與印太地區

拜登此次的訪行被指是一個明確的信號，印太地區是美國的優先事項，中國仍是其最大挑戰。美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，這次訪行將傳達一個願景，讓世界的民主國家和開放社會站在一起，共同製定規則，確認地區的安全架構。

拜登將重申美國對自由和開放的印太地區的承諾，並利用烏克蘭危機發出信號，單方面以武力改變現狀在亞洲和歐洲一樣不可接受。

除台海外，北京與所羅門群島最近達成的安全協議亦將是此行的一個重要議題，澳洲對此相當關注，協議引發中國可以在重要戰略意義的太平洋海域設立軍事基地的擔憂。

圖為5月19日，拜登在安德魯斯空軍基地搭乘空軍一號，出發前往韓國。（AP）

強化亞洲反普京聯盟

俄烏衝突同樣會是其中的重要議題，美國將趁機會鞏固亞洲盟國對反普京陣線。日本跟隨美國對俄羅斯實施制裁，並向烏克蘭提供人道主義及非致命的軍事援助。日本近日更與英國簽署了國防合作協議。

韓國前政府未有向俄羅斯實施制裁，但同樣譴責其侵略戰爭並向烏克蘭提供人道援助。隨着新政府尹錫悅上台，拜登或嘗試從中爭取更大支持，向俄羅斯施壓。

澳洲正向基輔提供軍事及人道主義援助，但其將舉行大選，若總理莫里森（Scott Morrison）成功連任，其針對俄羅斯的政策將不會改變。

印度則繼續與俄羅斯保持關係，包括能源與軍事的往來。印度最近亦發表聲明，示意拜登不能過分強求印度，以削弱其他區內與中國的抗衡力量與影響力。不過印度最近以俄羅斯供給不穩為由，撤回購買10架俄製Ka-31直升機的決定，有評論指這可為美國創造機會。

啟動印太經濟框架

拜登預料將在東京宣布啟動印太經濟框架（IPEF），IPEF將是華盛頓自前特朗普政府退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP）以來，再次嘗試制定以亞洲為中心的多邊經濟戰略計劃。

有關IPEF的詳細內容並不多，目前僅知道它將促進貿易，包括創造公平貿易、強化供應鏈、投資基建、清潔能源等，但不包括地區國家希望的自由貿易組成部分，例如削減關稅和其他市場准入工具。

為了吸引那些已經與美國貿易標準和規則保持一致的國家，美國對IPEF採取選擇的方法，讓各國可以靈活地只在他們感興趣的規劃上簽署合作。韓國、日本、新加坡、泰國、越南和印度尼西亞已表示對IPEF感興趣。

圖為5月19日，韓國首爾有團體正攜着新政府尹錫悅與拜登的會面標示板，要求雙方停止針對朝鮮的敵意政策。（AP）

朝鮮半島與無核化

朝鮮將同樣是這次訪行的議題，拜登雖然沒有計劃訪問兩韓非軍事區，但半島無核化和朝鮮的新冠疫情危機將會是討論議題。

朝鮮被指可能會在拜登訪問韓國及日本的時候，試射導彈甚至核試，沙利文表示美國已就可能發生的突發事件做好準備。

朝鮮日前證實出現新冠Omicron變種BA.2亞型的案例感染，領袖金正恩已下令全國進入抗疫狀態。這對醫療體系薄弱，糧食不足的朝鮮來說可構成更大壓力，但有分析指這可能提供美國與朝鮮接觸的機會。