疫情｜朝鮮累計148萬人康復　平壤：抗疫戰取得良好成果

朝鮮5月20日公布當地新增超過26萬宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）懷疑個案、新增兩個死亡個案，迄今一共有逾224萬宗類似病例。當中148萬人已康復，但仍有75萬人正就醫。平壤堅稱朝鮮抗擊疫情的努力已取得「良好成果」。



朝中社稱，該國農業生產與工廠運作沒中斷，且正為19日病故的人民軍元帥玄哲海籌備國葬儀式。

報道稱：「雖然國家啟動了最高級別的最大緊急防疫體系，但是關鍵工業部門仍保持正常運作，大規模的建設項目也毫不鬆懈。」

內文還強調，「在這場抗疫戰爭中，我們持續不斷地收到各種好消息」。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月朝鮮領袖金正恩到平壤一間藥房視察。（AP）

朝中社報道，截至19日下午6時，朝鮮在過去24小時新增263,370宗發燒個案，另外再多2人身亡，總死亡人數升至65人。當中沒說明在這些個案中有多少宗為新冠確診個案。

朝鮮在12日公布首宗確診病例後，當地的懷疑個案不斷上升，更於15日創下392,920宗的單日新高，不過之後四天的每日數字則維持在30萬宗以下。

從4月底至今，朝鮮全國大約2500萬人口之中，大約224萬人出現發燒徵狀，當中超過145萬人已經康復，至少75.48萬人正接受治療。