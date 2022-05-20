美國俄克拉荷馬州通過最嚴厲墮胎法　受孕後不准進行人工流產

美國俄克拉荷馬州（Oklahoma）由共和黨人控制的立法機構5月19日通過一項法案，將禁止在受孕後墮胎。倘它生效，將成為美國最嚴厲的墮胎禁令。它將交該州共和黨籍的州長斯蒂特（Kevin Stitt）簽署生效。墮胎服務供應者預計他下週簽字。



法案禁止墮胎在卵子受精一刻後進行肚墮胎，即使胚胎仍未在子宮着床。

它允許進行墮胎的例外情況，包括為了拯救母親生命，或涉及已向執法部門報案的強姦或亂倫案。

由共和黨人管治的美國州份正在推動收緊墮胎法，它們也希望美國最高法院多數保守派法官維持相關限制。

俄克拉荷馬州最新的禁墮胎法案，是2022年送交斯蒂特特簽署的、至少是第三個的禁令。 其他法律包括禁止懷孕6周墮胎以及刑事墮胎禁令。儘管這些法律的相互作用方式尚不清楚。

如與婦女墮胎權有直接關聯的羅訴韋德案（Roe v. Wade）在美最高法院被推翻，今夏生效的刑事墮胎禁令將使墮胎成為重罪，最高可判處10年監禁，即使是因強姦或亂倫成孕的個案也不例外。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在與墮胎服務供應商進行視像會議時稱，這是美國其中一個最極端的墮胎禁令。