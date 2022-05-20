歐盟設天然氣儲備指標冬季前達80%　意大利料2024年擺脫依賴俄氣

歐洲議會5月19日與歐盟成員國達成共識，接受歐盟委員會提出有關天然氣最低儲備量的建議，冀減少對俄羅斯能源的依賴。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）同日表示，預料意大利將在2024年下半年能夠擺脫依賴俄天然氣。俄方則稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）的半數客戶已經設立盧布戶口。



據彭博社和英媒綜合報道，歐盟談判代表和立法者接受歐盟委員會3月提出的有關各成員國制定天然氣最低儲備量的建議，決定在今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低於滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前，各國天然氣儲備量不能低於滿額儲氣量的90%。歐盟目前的滿額儲氣量為41%。

德拉吉19日在國會表示，政府預計到了2024年下半年，將能夠擺脫依賴俄天然氣。目前意大利進口的天然氣中，約40%來自俄羅斯。

俄：半數客戶已設盧布戶口

在俄烏爆發戰爭後，歐盟制裁俄羅斯，莫斯科則要求「不友好國家」企業以盧布購買天然氣，兩方為此爭拗多時。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）19日在莫斯科表示，約有54間公司與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）有合約，當中約一半已在指定銀行開設外幣與盧布戶口。