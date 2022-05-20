疫苗｜金正恩已經打針？朝鮮因何對受助猶豫？韓官分析

韓國國會情報委員會全會與會者5月19日接受韓聯社電話訪問時稱，國家情報院在會上簡報會稱，綜合慮及各種情況，院方推測朝鮮領袖金正恩尚未接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。



情報委員會相關人士稱，情報院推測朝鮮尚未引進疫苗。但考慮到朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》17日稱疫苗可預防感染新冠病毒，看來當地也開始意識到接種疫苗的必要。

朝鮮此前拒絕外部在疫苗方面的支持。美媒2021年9月1日引述聯合國兒童基金會（UNICEF）報道，朝鮮拒絕接收大概300萬劑由中國科興生物研發的疫苗。

這批疫苗由世界衛生組織（WHO）新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）提供。

《華爾街日報》2021年9月1日稱，UNICEF稱朝鮮公共衞生部拒絕接收這批疫苗。朝鮮指全球的疫苗供應有限、而且其他地方的新冠肺炎確診個案持續激增，這批疫苗應被送到受疫情影響更嚴重的國家。

朝鮮新冠肺炎疫情：圖為2022年5月18日，一名在Songyo針織廠工作的員工正在工場噴灑消毒劑。Songyo針織廠位於朝鮮首都平壤。（AP）

國際伸援 朝鮮因何不積極

朝鮮在接受別國伸援方面的看法有改變。韓媒17日稱朝鮮已派遣3架全國最大貨機飛往中國領取醫藥物品，以協助對抗迅速擴散的疫情。

韓國上週再度提議向朝鮮伸援，但首爾稱平壤尚未回應。

韓國外交部長官朴振20日在國會預算決算特別委員會綜合政策質詢會議上稱，朝鮮未回應韓方伸援的建議，因受助與朝方向來推行的「自力更生」方針相牴觸，因此它可能就是否接受援助舉棋不定。

他說，據他了解，朝方內部情況錯綜複雜。

統一部長官權寧世也分析稱，若朝鮮接受援助，它至今憑藉自身力量抗疫的路線將無以為繼，因此在這個問題猶豫不決。他稱，首爾方面不必急於求成，而需保持耐心，繼續對朝提議給予援助。

朝鮮新冠肺炎疫情：由朝鮮政府提供的照片顯示，2022年5月17日，一名醫生在檢測平壤一名市民的體溫。（AP）

就疫苗重新考慮

韓聯社5月18日引述數名國會議員指，朝鮮首次證實疫情擴散是發生於4月平壤大規模閱兵之後。韓聯社引述這幾名國會議員稱，朝鮮已重新考慮之前反對接受和分發疫苗的立場。

朝中社報道，截至19日下午6時，朝鮮在過去24小時新增263,370宗發燒個案，另外再多2人身亡，總死亡人數升至65人。當中沒說明在這些個案中有多少宗為新冠確診個案。

朝鮮在12日公布首宗確診病例後，當地的疑似個案不斷增加，更於15日創下392,920宗的單日新高，不過之後四天的每日數字則維持在30萬宗以下。

從4月底至今，朝鮮全國大約2500萬人口之中，大約224萬人出現發燒徵狀，當中超過145萬人已經康復，至少75.48萬人正接受治療。平壤稱朝鮮抗擊疫情的努力已取得「良好成果」。