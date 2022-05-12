疫情｜朝鮮出現首宗Omicron BA.2感染　官媒：重大緊急事件

朝鮮5月10日傳出發生「國家級事件」之後，韓聯社12日稱，朝鮮出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron病毒亞型變異株BA.2的確診病例。



朝中社稱「平壤當地8日從發燒病人身上採集到與Omicron相同的病毒株」。

朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第八次政治局會議12日舉行，會議上有聲音稱，朝鮮出現Omicron病毒亞型變異株BA.2確診個案，決定將國家防疫體系轉為最大緊急防疫體系。

朝鮮領袖金正恩要求朝鮮所有市、郡實施嚴格封鎖指施，企業在封閉狀態下組織生產，盡快組織科學集中的病毒篩查，加強消毒工作，啟動儲備醫療用品。

朝鮮勞動黨中央委員政治局「承認」該國過去2年多維持的隔離戰線出現「缺口」，並通過一項「最大緊急抗疫系統」的決議。

報道內文還提到，金正恩在緊急政治局會議矢言要克服「意想不到的危機」，「目標是在最短的時間內根除源頭」。官媒稱：「他向我們保證，由於人民的高度政治意識……我們必將克服這起緊急事件，在緊急隔離檢疫計劃中戰勝。」

新冠疫情爆發後，朝鮮是最早採取嚴格管控措施的國家之一。它將衛生防疫體系轉為「國家緊急防疫體系」已半年左右。此前，據朝鮮官方說法，未在朝鮮境內發現感染病例。

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朝中社形容個案屬「重大國家緊急事件」， 目前尚不清楚有多少病例被發現。 日前韓國關注朝鮮的媒體Daily NK報道，指政府突然要求民眾逗留室內，要進行「全國性封鎖」，未知發生何事，相信可能與發現感染個案有關。

新冠疫情爆發對朝鮮來說可能是可怕的，朝鮮醫療保健系統不太可能承受新冠的高傳染性感染。過去兩年朝鮮採取嚴格的防控措施，包括對非法進入朝鮮境內的韓國及中國人直接槍決，均被指是出於對疫情高度恐懼所致。

朝鮮聲稱至今未曾出現感染個案，但Omicron傳播能力極高，倘若出現大規模感染，將對疲弱的朝鮮社會與經濟帶來嚴重衝擊。