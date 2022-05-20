傳日本鬆綁邊境檢疫　約100國旅客有望免篩檢隔離

日本正就鬆綁現行邊境檢疫進行協調，當地多間傳媒5月20日引述消息稱，政府決定放寬現行防疫措施，6月起提高每天入境人數上限，從1萬人增至2萬人，料涉及約100個國家，機場檢疫也朝放寬作為方向。



根據包括共同社、朝日新聞和富士新聞在內的日媒報道，日本首相岸田文雄與包括經濟再生擔當相山際大志郎在內的內閣閣員開會檢討防疫措施。他們決定放寬口罩規定、為長者及高危人士打第4針，以及放寬邊境檢疫措施。

日本會以每個國家至今輸入多少個案作為基準，把所有國家或地區分為3類，像從包括美國和英國在內陽性率最低的國家入境，不論有無接種疫苗，原則上將不再需要接受病毒篩檢與隔離。

日本新冠肺炎疫情：圖為5月10日，日本東京一部列車進入站台 的情形。（AP）

至於檢測陽性率次低的國家或地區，只要在入境前完成3劑疫苗接種的話，也可以不用接受病毒篩檢與隔離。

其餘國家或地區，將維持現行須篩檢與隔離的邊境管控措施。

政府還決定，在戶外說話較少時可以不必戴口罩，以及從25日起，為60歲或以上人士，還有成年且包括長期病患在內的重症高風險人群注射第4劑疫苗。

除了日本，泰國防疫措施亦有調整。公共衞生部18日宣布，由於疫情近日持續趨緩，原計劃7月宣布新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）從大流行（Pandemic，即瘟疫）轉為風土病（Endemic）的時間或提早到6月中。