通關｜續有國家放寬防疫入境限制　希臘與意大利面向遊客「鬆綁」

除了港府取消非香港居民防疫入境限制。一些歐洲、亞太及東南亞國家亦推出類似措施，以重開國門搶佔國際旅遊市場。其中希臘取消一些規定，意大利亦不再要求旅客填寫申報表。



希臘

歐洲的旅遊旺季快將來到，希臘及意大利都想趕及迎接國際遊客來到。

希臘民航局5月1日稱，人們除了須在飛機上及機場戴口罩，所有有關國際及本地航班的防疫措施都解除。他們也不用展示接種疫苗、病毒陰性檢測證明或曾經患病並康復的證明。

政府亦取消食肆堂食人數限制，但人們在室內場所及交通工具仍須佩戴口罩。

希臘新冠肺炎疫情：圖為2020年8月16日希臘愛琴海小島Mykonos的小威尼斯人頭湧湧，他們在觀看日落。（AP）

意大利

意大利5月1日起不再要求入境旅客填寫申報表。

進入當地餐廳、戲院及健身室者毋須出示「綠色通行證」。此外部份室內口罩令取消，進入包超級巿場、商店及工作場所不用戴口罩，但在公共交通工具、戲院，但進入所有醫療保健設施及安老院仍須佩戴口罩。

2020年2月28日，在意大利威尼斯，遊客趁着日落時在橋上拍照。（Francisco Seco／美聯社）

新西蘭

新西蘭宣布放鬆就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）實行的邊境管制，在當地時間5月1日晚上11時59分起允許外國遊客入境。當中包括60個國家及地區。

屆時，包括英國、美國、日本和新加坡等與新西蘭互免簽證國家的遊客，以及持有效簽證的其他國家遊客將可免隔離入境新西蘭。他們須在起行前進行病毒檢測，然後在抵埗後自我檢測。

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）也將進行她2年來首次的外訪活動。她稱新西蘭「開門營業」

新西蘭的「鄰居」澳洲，已在4月12日重開國門。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2021年7月1日，泰國布吉國際機場的旅客。（Getty）

泰國

泰國在潑水節後未有出現疫情大爆發，鑒於國內疫情趨緩，政府5月1日起再鬆綁入境規範，外國旅客抵埗免於進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）稱，倘之後確診個案未因此增加，將考慮取消強制抗原快速檢測（ATK）以及泰國通行證，但一切須視乎疫情發展。當局對此謹慎應對。

泰國5月1日起不再有「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass）計劃。阿努廷稱，兩週後可能有機會提議，取消強制ATK測試以及入境申請泰國通行證的要求。

他說：「如民眾接受注射加強劑，尤其是長者群體，我相信我們可做得到。」

韓國新冠肺炎疫情：圖為2022年2月10日，人們在首爾一處等待進行病毒檢測。（AP）

韓國

韓國5月2日起不再強制民眾在戶外佩戴口罩。這是政府自2020年10月13日實行口罩令以來，時隔566天後解除。

據中央災難安全對策本部1日稱，2日起只要求人們在室內與人距離不足2米時戴口罩。在學校操場以班級為單位上體育課，也可除下口罩。此前，不論在室內室外，只要人際距離不到2米便須戴口罩。

政府的最新規定還有，50人以上的集會、演出、賽事參加者仍須配戴口罩。

此外當局建議有發燒及咳嗽等疑似症狀的人、長者、免疫力低下群體、慢性呼吸道疾病患者、未接種疫苗人士、公眾聚集場所難以與他人保持1米距離15分鐘以上者，或是會高叫口號打氣、歡呼或合唱的人，應積極佩戴口罩。