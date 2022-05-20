日本無四肢男乙武洋匡宣布競選東京參議員　力爭擺脫婚外情醜聞

日本暢銷書《五體不滿足》作者乙武洋匡19日宣布，將以無黨籍身份在東京都競選參議員。



46歲的乙武罹患先天性四肢切斷症，出生時就沒有四肢，母親以養育一般小孩的方式將他帶大，在學校幫助下順利接受教育，並自早稻田大學畢業。

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1998年他出版自傳《五體不滿足》，大賣數百萬本，乙武也成為家喻戶曉人物，2001年和大學學妹結婚。2016年3月八卦雜誌報道乙武和20多歲女性有婚外情，「劈腿」女性多達50人，他公開道歉，半年後和妻子離婚。

乙武談到參選動機時表示，想貢獻一己之力，為生活困難的人解決煩惱。他要以無黨無派的身分參選，不希望被貼上保守派或自由派的標籤。乙武在2016年本來有以自民黨籍競選參議員的規畫，因婚外情醜聞而打消念頭。

日本國會參議院選舉將於7月25日舉行。

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