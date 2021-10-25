獨腳父抱起沒四肢兒子　「生命的艱難」奪國際攝影大賽最佳照片

今年意大利「西恩納國際攝影大賽」於22日公布比賽結果，一張題為「生命的艱難」（Hardship of Life）的照片奪得「年度最佳照片」，照片中可見一名失去右腿的父親高舉沒有四肢的兒子，兩人都露出燦爛笑容。



華盛頓郵報報導，這張照片是由土耳其攝影師亞斯蘭（Mehmet Aslan）拍攝，照片裏的父親名叫艾拿薩（Munzir al-Nazzal），在市集裡被炸彈炸到失去右腿，另一人則是艾拿薩的長子穆斯塔法（Mustafa al-Nazzal），他有先天性四肢切斷綜合症，因此沒有手腳。

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亞斯蘭表示，自己是在土耳其南部遇見這對父子，攀談後了解到育有3個孩子的艾拿薩，為了替穆斯塔法尋找義肢已搬家多次。

3年前，艾拿薩一家人住在敘利亞北部伊德利卜，這是敘利亞反抗軍控制的最後一大片孤立地區，經常受到政府軍和盟友攻擊；逃離伊德利卜後，一家人只能靠人道組織援助度日。

亞斯蘭感慨地說，希望透過鏡頭喚起外界對難民兒童的關注，也希望能減緩甚至消除部分人士對難民的厭惡。

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