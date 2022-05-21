烏克蘭・持續更新｜俄羅斯宣布把加拿大總理夫人列禁入境名單

俄烏戰事在5月21日踏入第87天。聯合國數據顯示，截至5月19日午夜，戰爭中已有3,838名平民喪生、傷者人數4,351人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯宣布已完全控制位於烏克蘭馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。俄羅斯稱最後一批廠內烏軍已投降，如果是真的話，這是俄軍象徵式的勝利。不過外媒未能獨立確認有關消息。

・烏軍稱俄軍繼續阻止民眾從俄控的赫爾松州撤出。

・美國參議院已通過400億美元（約3139億港元）援助烏克蘭法案，拜登在亞洲之行期間於21日簽署，使之生效。

・芬蘭國有能源公司加蘇姆（Gasum）稱俄21日停止向芬蘭出口天然氣。俄塔社證實消息，稱「未付款」是俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）停止供應的原因。

・Gazprom繼續要求歐洲國家以盧布購買俄羅斯的天然氣。英媒引述俄官稱，已有一半俄氣買家已開盧布戶口，德國、意大利、奧地利等國妥協。

・在泰國舉行的亞太組織合作組織貿易部長會議上發生杯葛事件。俄羅斯經濟發展部長列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）發言時，加拿大、新西蘭、美國、日本及澳洲代表離場。其中一名外交人員稱，這是為表達反對俄羅斯非法入侵烏克蘭。

另一名外交人員稱，有5國提出抗議，要求在22日發出的最終宣言中，引入關於「俄羅斯戰爭的強硬措詞」。一名泰國官員稱，在列舍特尼科夫發言後，5國代表重返會場。

圖為2022年5月20日，一名俄軍在卡霍夫卡水力發電廠的機房站崗。這個水力發電廠位於烏克蘭赫爾松州（Kherson ）的第聶伯河（Dnieper River）。赫爾松州位於烏克蘭南部。（AP）

5月21日最新消息

2207 俄羅斯外交部宣布，把26名加拿大列入禁止入境名單，包括加拿大總理夫人蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau），以作為反制措施。俄方又指，至今累計已把963名美國人列進禁止入境名單，當中包括美國總統拜登（Joe Biden）、其兒子亨特（Hunter Biden）等。

2000 美國表示，「有信心」土耳其對瑞典和芬蘭加入北約的憂慮將得到解決。

1955 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，由於沒收到盧布付款，已停止向芬蘭供應所有天然氣。

1930 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭的戰爭只能通過外交解決，他稱烏人想一切回復戰前模樣，但俄羅斯不想這樣。

1900 俄羅斯宣布決定制裁加拿大26名個人，當中包括加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）夫人蘇菲（Sophie Grégoire Trudeau）。

1329 5月20日，據俄羅斯電視台網站報道，奧地利國家石油公司一名發言人當天表示，該公司已在俄羅斯天然氣工業銀行開設盧布結算賬戶。據悉，奧地利80%的天然氣從俄羅斯進口。俄羅斯方面稱，截至19日，與俄氣公司簽有供氣合約的54家企業中，大約一半已經開設盧布的付款賬戶。

1330 芬蘭國營的能源公司Gasum：將通過Balticconnector天然氣管道（從愛沙尼亞輸往芬蘭）來彌補俄羅斯天然氣的斷供。

0857 英媒引述德國防部發言人當地時間20日宣布，國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）在與烏防長雷茲尼科夫（Oleksii Reznikov）對談後同意，6月運送15輛「獵豹防空坦克」（Gepard anti-aircraft tanks）到烏克蘭。

0859 匈牙利外交部長西雅爾多（Péter Szijjártó）表示，如果來自俄羅斯的天然氣供應中斷，匈牙利的經濟將會崩潰。

0900 英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）在接受《每日電訊報》採訪時表示，英國正在和其他北約成員國討論向摩爾多瓦（Moldova）供應武器的可能性。

她說，這一措施旨在保護摩爾多瓦免受所謂「俄羅斯入侵威脅」。

卓慧思說：「我希望看到摩爾多瓦按照北約的標準武裝。這就是我們與盟國的討論。」

0539 澤連斯基在每日講話中提出三個重點，包括烏克蘭會一直戰鬥，直到將侵略者逐出領土，並保障當地安全為止；在烏克蘭及國際法庭起訴所有俄羅斯戰犯；與各方合作，確保俄羅斯為烏克蘭損失的一切作出賠償。

0438 澤連斯基指烏克蘭軍方已向亞速鋼鐵廠的守軍發出明確訊號，要求他們離開當地保住性命。

0433 俄羅斯司法部宣布將國際象棋棋王卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）及流亡倫敦的富商霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）列為外國代理人，兩人都是當地著名反對派人士，莫斯科方面指他們獲烏克蘭資助。

0256俄羅斯稱已經完全控制馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠，指廠內再有531人投降，令總數增至2,439人。

0240 ATP世界巡迴賽宣布，全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）禁止俄羅斯及白羅斯球手參加今屆溫布頓網球賽的決定是違反ATP的成立原則，因此決定不將今屆溫網列入計分賽事。

0204 梵蒂岡外長拉加格爾（Paul Gallagher）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面時重申，羅馬教廷有意促成烏俄兩國進行真誠的談判，希望達成一個公平而永久的和平方案。

0139 七國集團（G7）財長同意向烏克蘭提供198億美元經濟援助，有關款項主要用於協助烏克蘭政府維持基本運作，並與其他軍事及人道援助分開。

0018 德國與卡塔爾簽署能源合作協議，後者可能在2024年開始向德國供應液化天然氣，亦令德國減低對俄羅斯能源的依賴。

0014 俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）證實，由於芬蘭沒有按照俄羅斯4月提出以盧布支付款項的要求，因此從21日開始暫停向芬蘭供應天然氣。

0000 烏克蘭總統澤連斯基表示，希望重建 An-225 Mriya（夢想）運輸機，以紀念所有在這場戰爭中陣亡的烏克蘭機師。An-225本來是全球最大的飛機，在新冠肺炎初期用於為全球運送醫療物資，惟俄羅斯入侵烏克蘭不久，它在首都基輔附近的機場被炸毀。

報道指，預計興建另一架An-225將花費8億美元。

烏克蘭局勢：圖為2022年5月16日，一名男子在頓涅茨克地區踏單車，途經一部被炸毀的汽車。（AP）

回顧5月20日時局：