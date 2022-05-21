烏克蘭｜半數俄羅斯天然氣買家　已開盧布戶口　德意奧斯等國妥協

俄羅斯出口天然氣的5月付款期限將近，歐盟多國對盧布結算令妥協。英媒21日援引消息人士稱，德國、意大利、奧地利、斯洛伐克4國已同意開設盧布賬戶。這樣它們便可繼續購買俄羅斯天然氣。



法國電力公司Engie於17日也稱，已與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）就符合歐洲制裁的解決方案達成一致，但拒絕透露是否開設盧布賬戶。

德國最大公共事業公司之一的萊茵集團（RWE AG）稱已在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設戶口。德國尤尼珀公司（Uniper）亦稱，會收到以歐元計價的賬單，然後在Gazprombank的戶口根據新的付款程序支付。

奧地利國家石油公司（OMV）稱「正致力制定符合制裁規定的解決方案」，但未提供更多細節。

意大利埃尼公司（Eni）是一眾公司中，俄羅斯天然氣的一大買家。它在本週同意開設盧布及歐元戶口。它稱新例項下第一筆支付會在數天內進行。

部份歐洲買家拒開始以盧布購買俄羅斯天然氣後，俄羅斯4 月停止向保加利亞和波蘭的天然氣供應，有些國家擔憂自己可能成為下一個目標。

芬蘭能源供應商Gasum則表示不打算遵守盧布結算令，本週將把雙方結算糾紛訴諸仲裁。

羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）是全俄最大國有企業。（VCG）

負責能源事務的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）19日透露，與俄氣簽有供氣合約的54間公司中，約半數已在俄銀行開設盧布帳戶。

諾瓦克在一個論壇上說：「付款期限要到了……現在的情況是，一些大公司已開設戶口，支付（天然氣賬單），或者是準備好按時交費。接下來幾天，我們就能知道，誰用盧布支付，誰拒絕支付。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國、歐洲聯盟等對俄羅斯施加多項經濟制裁。俄總統普京繼而在3月31日下令，與「不友好」國家和地區以盧布進行天然氣貿易結算。

據此「不友好」國家和地區的客戶須在Gazprombank開設一個外幣賬戶和一個盧布賬戶，歐盟買家可用歐元或美元付款，然後再由銀行它們其兌換成盧布，並將盧布付款轉給俄氣。新規由客戶支付4月供氣費用起適用。

在此之前，俄氣位於歐盟地區的幾乎所有客戶都用歐元或美元結算。

圖為俄羅斯總統普京2022年5月16日在集體安全條約組織（CSTO）峰會上發表講話。會議在俄羅斯莫斯科克里姆林宮舉行。（AP）

歐盟在如何應對「盧布結算令」一事上一直表現得反覆不定、模稜兩可。英媒稱，歐盟就如何在不違反制裁的情況下購買俄氣提供兩套書面指引，為妥協留下「灰色空間」。

歐盟在其書面指引中稱，如公司以現有合同規定的貨幣（多為歐元或美元）付款，並聲明這樣做已履行他們的合同義務，就可以在不違反制裁的情況下購買俄羅斯天然氣。但意見指引並未明確表示，開設盧布賬戶是否違反歐盟制裁。

對於企業是否可以開設盧布戶口，歐盟官員18日在一次閉門會議上表示，它沒有更確定的立場，但「建議」那些企業不要這樣做。不過，英媒指出，這一建議沒有法律約束力，它們完全可以忽略。

歐盟制裁俄羅斯天然氣：2022年5月5日，位於立陶宛維爾紐斯附近的Jauniunai氣體壓縮站施設。（AP）

一些歐盟成員國的駐布魯塞爾外交官稱，他們認為指引故意含糊其辭，以便各國能夠開設盧布戶口，並繼續購買俄氣。

一位外交官稱：「人們的印象是，它為一切照舊敞開大門。」他補充說，在他們看來，如一些國家的企業開設盧布戶口而其他國家的企業沒開設盧布戶口，可能會破壞歐盟對俄羅斯的團結。

「他們需要創造一定程度的創造性模稜兩可。」另一位外交官在談到委員會的建議時說，「創造模糊的目的是為所有不同的解釋創造足夠的空間。」