中國傳在班公湖再興建大橋　印度：堅決反對

印度外交部5月20日發表聲明，反對中國在具爭議地區班公湖（Pangong Lake）與建第二條大橋，目前中國尚未回應有關消息。



美聯社報道，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）表示，新德里方面永遠不會接受印度領土遭非法侵佔，亦沒有承認中國提出的不合理主張或類似建築工程。他亦指，印度政府在2014年之後已經加強興建道路及橋樑等邊境設施，以保障印度安全利益。

《印度快報》（Indian Express）18日曾引述消息人士指，中國在班公湖建設第二條大橋，而印中兩國部隊在最近兩年曾於班公湖所在的拉達克（Ladakh）地區多次對峙，導致氣氛緊張。

巴格奇曾於20日被問到有關消息時，稱中國長年非法佔領拉達克地區，但提到印度會維持在外交及軍事層面與中國繼續溝通，確保兩國外長在3月時會面所提出的指示可以完全實施。

印中兩國在邊境實際控制線（Line of Actual Control）部署大量兵力和軍備，雙方曾於2020年爆發衝突，導致20名印軍及4名中國士兵喪生，兩國之後在去年2月開始在班公湖等地區撤兵。不過印度傳媒指出，中國在拉達克東部地區興建全天候軍事設施、地對空導彈及雷達陣等。