中印外長會談3小時　王毅：不應用邊界問題定義雙邊關係整體發展

中國外長王毅3月25日訪問印度，並與當地外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會談約3小時，據中國外交部指，王毅表示中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展。



中國外交部網站發文指，王毅表示中印是毗鄰而居的兩大文明古國，是擁有28億人口的最大發展中國家和新興經濟體代表，是推動世界多極化、經濟全球化、文明多樣化、國際關係民主化的兩大中堅力量，在世界進入新的動蕩變革期背景下，雙方應加強溝通、協調立場，維護各自正當利益和發展中國家共同利益，為促進世界和地區和平穩定作出各自貢獻。

Talks with Chinese FM Wang Yi have concluded.



Will be addressing the media very soon. pic.twitter.com/x8gEgcJLh6 — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 25, 2022

蘇傑生表示，印方高度重視對華關係，沒有改變對中國重要性的戰略判斷，願同中方加強溝通、增進互信，使雙邊關係盡早走出低谷，持續推進兩國務實合作。

王毅表示，作為成熟理性的發展中大國，中印要將邊界問題置於雙邊關係適當位置，不應用邊界問題定義甚至影響雙邊關係整體發展，中印應相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥，雙方要堅持兩國領導人「中印互不構成威脅，互為發展機遇」重要共識，妥善解決邊界問題，處理管控好分歧，助力雙邊關係發展。

蘇傑生說，去年以來，印中保持外交、軍事有效溝通，經過多輪軍長級會談和邊境事務機制會議，兩國軍隊實現了邊境西段大部份地區脫離接觸，應盡快完成剩餘地區的脫離接觸。

雙方認為，恢復邊境地區和平安寧符合兩國共同利益，要在脫離接觸基礎上實現常態化管控，採取有效措施防止誤解誤判。

雙方認為，中印在重大國際和地區問題上有着相同或相似立場，應努力相互理解、互相支持，為動蕩不定的世界提供更多正能量。

雙方同意就加強經貿合作，便利人員往來，跨境河流水文交流等開展對話溝通。

雙方還就疫情防控、烏克蘭、阿富汗和多邊事務交換意見，認為應堅持多邊主義，遵守聯合國憲章和國際法，以對話方式和平解決爭端，嚴重關切單邊制裁對世界經濟及供應鏈安全的影響。